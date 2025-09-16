健康網》10大喝水壞習慣 最怕喝太多累壞腎臟

營養師高敏敏指出，用含糖飲料、碳酸飲料、加工茶飲等取代水，會造成利尿、腎臟負擔加重，甚至增加蛋白尿與代謝症候群風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明都有在喝水，卻還常口渴，甚至身體出狀況，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」表示，你可能踩中了「喝水壞習慣」，像是用含糖飲料、碳酸飲料、加工茶飲等取代水，會造成利尿、腎臟負擔加重，甚至增加蛋白尿與代謝症候群風險；運動後狂灌水，輕則頭痛、噁心，甚至昏迷與腦水腫。

壞習慣不改 最怕一次狂灌

●每天喝水<1000c.c.卻不自覺：腎臟長期缺水，易造成精神不佳、感冒、代謝緩慢、三高、痛風或經常有重複性的泌尿道感染與泌尿道結石。正確應該真實紀錄一整天的喝水量，是否達到體重的3-4%，隨身攜帶白開水，不要一次狂灌，而是平均分次，每天白天至少8次飲水。

●過量喝水以為很健康：電解質被稀釋易致低鈉血與低血鉀，腎臟過勞長期恐引發腎絲球硬化。一般人每日補水為體重的3-4%，若想多喝也別超過4%，切勿貪急。

●身體必須限水卻大量喝水：若有心臟衰竭、肺水腫、肝硬化、慢性腎衰竭或洗腎，或每日尿量已經明顯減少等情況，身體必須限水，若大量喝水恐會造成急性肺水腫。限水者補水量可依照公式：前一天尿量＋（500-700ml），例如尿量300ml+隔天總水量約800-1000ml。

●偏好特殊礦物質瓶裝水：天天喝富含過多電解質的瓶裝水，對於慢性腎衰竭的族群易造成腎臟負擔。主要飲水來源選擇家中自來水可經簡單過濾＋煮沸即可。

●起床第一杯水太晚喝：睡眠中仍會因尿液製造，呼吸與流汗而失水（尤其打呼或夜間流汗者更多，水分流失會讓血液濃縮，若無即時補水，易增加清晨中風與心梗風險。正確做法：半夜少量補水，早起前先坐床上喝250ml溫開水。

●怕跑廁所刻意少喝：許多人因有糖尿病、攝護腺肥大或是退化導致頻尿問題，怕麻煩而減少喝水，會讓糖尿病或攝護腺等原有問題加速惡化，腎功能更快下降。應先治療頻尿問題，無論有無症狀，都要維持規律且足夠飲水。

●覺得冷就不想喝水：處在冷空氣下長時間不喝水，會使血液濃縮、黏稠度升高，不只增加腎臟負擔，也易造成中風、心肌梗塞。正確做法：在低溫環境即使不渴，也要每2小時主動喝水。

●睡前喝很多水：睡前大量喝水會影響睡眠，失眠會減少抗利尿激素分泌，造成夜間頻尿與自律神經失調，不僅休息不足，代謝免疫失常，腎臟負擔也會加重。正確做法：晚餐後飲水量控制在當日總量的20%以內，睡前三小時不超過150ml。

●喝飲料代替水：長期用含糖飲料、碳酸飲料、加工茶飲等取代水，會造成利尿、腎臟負擔加重，甚至增加蛋白尿與代謝症候群風險。應以白開水為主，飲料不超過每日液體攝取10%，並且優先選無糖茶類。

●運動後狂灌水：運動、泡湯或腹瀉不只流失水分，還會流失鈉與鉀，狂灌水會稀釋電解質，尤其低鈉恐致頭痛、噁心，甚至昏迷與腦水腫。應在補水的同時補電解質，可選低糖運動飲料或少鹽白開水。

高敏敏提醒，補水是每天的基本保養，不只影響腎臟健康，還關係到身體循環代謝。記得選對水質、分次飲用至所需水量，才是真的保護身體的方式。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

