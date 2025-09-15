自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

讓人生謝幕更有尊嚴 雲林補助院所預立醫療諮商

2025/09/15 18:38

雲林補助院所深入社區辦理預立醫療照護諮詢，讓長輩能自主選擇醫療，有尊嚴的走完人生最後一哩路。（雲林縣衛生局提供）

雲林補助院所深入社區辦理預立醫療照護諮詢，讓長輩能自主選擇醫療，有尊嚴的走完人生最後一哩路。（雲林縣衛生局提供）


〔記者黃淑莉／雲林報導〕保障病人對自己健康與疾病，都有知情的選擇與決定的權利，衛福部2025年5月擴大「預立醫療照護諮商」健保給付對象，諮商費一次約2000至3500元，由於雲林只有9家提供預立醫療照護諮商院所，考量偏鄉民眾不便，縣府將從9月底開始補助9家院所下鄉設站，並補助偏鄉民眾的簽署費用。

避免在臨終階段，病人因接受無效治療既痛苦而折磨，民眾可透過簽署預立醫療決定書，讓自己生命最後一哩路有尊嚴的善終，但在簽署前須在先接受預立醫療照護諮詢，民眾自付諮商費，去年由健保署補助住院、重大傷病、輕度失智及居家整合個案。

雲林縣衛生局長曾春美表示，預立醫療決定書簽署狀況不理想，主要原因是諮商費要2000至3500元左右，因此今年5月再放寬補助對象，擴大至門診、診所及年滿65歲重大傷病患者、家醫或全人全社區計畫65歲以上多重慢性病患者。

曾春美說，雲林只有9家院所辦理預立醫療照護諮詢服務，對偏鄉民眾不便，去年縣府補助偏鄉民眾醫療照護諮商並結合衛生所強化社區宣導、講座等，簽署者增加一倍多，今年配合健保署擴大給付，設計「生命自主巷弄前哨站」結合社區據點宣導，並將從9月底補助醫院下鄉設站及交通費，初步計畫外展距離補助每場次2000至4000元，今年至8月底簽署有164案，偏鄉外展服務上路簽署人數將會再增加。

衛生局表示，雲林9家提供預立醫療照護諮商院所有，台大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、若瑟醫院、劉泰成診所、廖寶全診所、好所宅診所及崙背台全診所。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中