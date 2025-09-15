讓人生謝幕更有尊嚴 雲林補助院所預立醫療諮商

雲林補助院所深入社區辦理預立醫療照護諮詢，讓長輩能自主選擇醫療，有尊嚴的走完人生最後一哩路。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕保障病人對自己健康與疾病，都有知情的選擇與決定的權利，衛福部2025年5月擴大「預立醫療照護諮商」健保給付對象，諮商費一次約2000至3500元，由於雲林只有9家提供預立醫療照護諮商院所，考量偏鄉民眾不便，縣府將從9月底開始補助9家院所下鄉設站，並補助偏鄉民眾的簽署費用。

避免在臨終階段，病人因接受無效治療既痛苦而折磨，民眾可透過簽署預立醫療決定書，讓自己生命最後一哩路有尊嚴的善終，但在簽署前須在先接受預立醫療照護諮詢，民眾自付諮商費，去年由健保署補助住院、重大傷病、輕度失智及居家整合個案。

請繼續往下閱讀...

雲林縣衛生局長曾春美表示，預立醫療決定書簽署狀況不理想，主要原因是諮商費要2000至3500元左右，因此今年5月再放寬補助對象，擴大至門診、診所及年滿65歲重大傷病患者、家醫或全人全社區計畫65歲以上多重慢性病患者。

曾春美說，雲林只有9家院所辦理預立醫療照護諮詢服務，對偏鄉民眾不便，去年縣府補助偏鄉民眾醫療照護諮商並結合衛生所強化社區宣導、講座等，簽署者增加一倍多，今年配合健保署擴大給付，設計「生命自主巷弄前哨站」結合社區據點宣導，並將從9月底補助醫院下鄉設站及交通費，初步計畫外展距離補助每場次2000至4000元，今年至8月底簽署有164案，偏鄉外展服務上路簽署人數將會再增加。

衛生局表示，雲林9家提供預立醫療照護諮商院所有，台大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、若瑟醫院、劉泰成診所、廖寶全診所、好所宅診所及崙背台全診所。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法