健康網》越吃越餓！ 當心是發炎造成瘦素失靈

書心健康管理診所院長許書華指出，一旦慢性發炎干擾，出現「瘦素阻抗」，就會造成吃不飽、越吃越餓的惡性循環；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明剛吃飽卻還想再吃、食慾停不下來，體重卡關？書心健康管理診所院長許書華指出，這可能和「瘦素」（Leptin）有關，它是大腦的「飽足訊號」，一旦慢性發炎干擾，出現「瘦素阻抗」，就會造成吃不飽、越吃越餓的惡性循環。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文說明，瘦素是由脂肪細胞分泌的「飽足激素」，能傳遞大腦飽足訊號，幫助調節食慾與能量消耗，維持體重與代謝平衡，正常狀態下脂肪細胞分泌瘦素，大腦收到訊號「吃飽了」，讓食慾下降，而慢性發炎會干擾大腦發出訊號，出現瘦素阻抗，讓你明明吃飽卻還想再吃。

請繼續往下閱讀...

許書華表示，想要恢復大腦與身體的平衡，就要從「抗發炎生活」開始，可以多吃蔬果及原型食物、選擇好油與優質蛋白、規律運動、減少壓力、睡眠充足，讓身體好好休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法