自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》越吃越餓！ 當心是發炎造成瘦素失靈

2025/09/16 12:21

書心健康管理診所院長許書華指出，一旦慢性發炎干擾，出現「瘦素阻抗」，就會造成吃不飽、越吃越餓的惡性循環；情境照。（圖取自shutterstock）

書心健康管理診所院長許書華指出，一旦慢性發炎干擾，出現「瘦素阻抗」，就會造成吃不飽、越吃越餓的惡性循環；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明剛吃飽卻還想再吃、食慾停不下來，體重卡關？書心健康管理診所院長許書華指出，這可能和「瘦素」（Leptin）有關，它是大腦的「飽足訊號」，一旦慢性發炎干擾，出現「瘦素阻抗」，就會造成吃不飽、越吃越餓的惡性循環。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文說明，瘦素是由脂肪細胞分泌的「飽足激素」，能傳遞大腦飽足訊號，幫助調節食慾與能量消耗，維持體重與代謝平衡，正常狀態下脂肪細胞分泌瘦素，大腦收到訊號「吃飽了」，讓食慾下降，而慢性發炎會干擾大腦發出訊號，出現瘦素阻抗，讓你明明吃飽卻還想再吃。

許書華表示，想要恢復大腦與身體的平衡，就要從「抗發炎生活」開始，可以多吃蔬果及原型食物、選擇好油與優質蛋白、規律運動、減少壓力、睡眠充足，讓身體好好休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中