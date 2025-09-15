自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》老花眼鏡拜囉 研究：新型眼藥水讓遠視患者視力清晰

2025/09/15 17:36

不少熟齡族被老花眼困擾，研究顯示，新型的眼藥水可以取代老花眼鏡或遠視手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少熟齡族被老花眼困擾，研究顯示，新型的眼藥水可以取代老花眼鏡或遠視手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少熟齡族被老花眼困擾，全球有數億人患有老花眼，即眼睛難以聚焦近距離物體和文字。研究顯示，新開發眼藥水可以取代老花眼鏡或遠視手術。專家表示，解決辦法可能很簡單，只需每天滴2次眼藥水即可。

The Guardian》報導，全球有數億人患有老花眼，眼睛難以聚焦近距離物體和文字。眼鏡或手術通常可以解決這個問題，但許多人覺得戴眼鏡不方便，而且手術並非每個人都能接受。醫生已經研發出專門針對遠視患者的眼藥水，可以取代老花眼鏡或手術。

在哥本哈根舉行的歐洲白內障和屈光外科醫師協會（ESCRS）上公佈的一項研究表明，大多數人在使用眼藥水後，視力表上的多餘線條都能看清。這種改善效果持續了2年。

研究的新型眼藥水含有毛果芸香鹼，這種藥物可以收縮瞳孔並收縮控制眼晶狀體形狀的肌肉，使人能夠聚焦不同距離的物體；還有雙氯芬酸，一種非類固醇抗發炎藥（NSAID），可以減輕發炎。

這項研究涉及阿根廷的766人，他們每天使用2次滴劑，一次是在醒來時，一次是在大約6小時後。他們被分成3組，分別接受不同配方的滴劑。每組滴劑中雙氯芬酸的劑量固定，但毛果芸香鹼的濃度在1%、2%和3%之間變化。

在接受1%滴度治療的148名患者中，幾乎所有患者都能讀出圖表上2行或2行以上的額外行。在2%滴度治療組中，248名患者中69%的患者能夠讀出3行或3行以上的額外行；在3%滴度治療組中，370名患者中84%的患者能夠讀出3行或3行以上的額外行。

研究結果表明，該療法「為傳統老花眼治療提供了一種安全、有效且耐受性良好的替代方法」。但是仍有副作用，常見的副作用包括暫時視力模糊、滴眼藥水時刺激和頭痛。

專家們對研究結果表示歡迎，並呼籲進行更多研究。歐洲癌症研究學會候任主席伯克哈德·迪克教授表示，在廣泛推薦這種治療方法之前，需要進行更廣泛、更長期、更多中心的研究來證實其安全性和有效性。

