健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減脂失敗恐心率在搗蛋 醫：吃對2物有助燃脂

2025/09/16 13:19

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，最佳燃脂心率公式為「（220-年齡）x60%-70%」，在此範圍內皆有效；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要減脂，除了運動，心率也是很重要的一環。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健強調，有氧運動是燃脂的基本運動，強度越高心率越高，較能提升燃脂機會。對此，他列出燃脂心率公式：（220-年齡）x60%-70%，在此範圍內皆有效，不足或超過效果都會打折扣。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片表示，想要讓脂肪乖乖燃燒，運動絕對是關鍵，但不是所有的運動燃脂效果都好。正確的運動方式搭配飲食，才能加速燃脂。

蕭捷健說，有氧運動是燃脂的基本運動，如快走、慢跑、游泳、騎單車等，能夠讓身體持續處於燃脂模式。但需留意強度問題，強度越高心率越高。他列出黃金燃脂心率公式：（220-年齡）x60%-70%，在這個範圍內，脂肪燃燒是最有效的。如果超過，脂肪燃燒的比例會愈來愈低，醣類燃燒的比例會愈來愈高。

至於運動前怎麼吃才能有效燃脂？蕭捷健引述國外研究指出，運動前吃乳清蛋白酪蛋白2種食物，能提升運動後15%的燃脂速度，加速調節能量消耗和脂肪氧化率，效果比空腹還要好。

