健康網》百萬自然醫學網紅鼓吹吃蘆薈 衛福部：過量傷身

百萬網紅醫阿古斯丁．蘭迪瓦鼓吹多使用蘆薈讓身體恢復活力並得到治療。衛福部則認為，要少量、慎用；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕來自玻利維亞的健康與自然醫學博士、百萬網紅阿古斯丁．蘭迪瓦（Agustin Landivar）擁有754萬名訂閱者，鼓吹多使用蘆薈讓身體恢復活力並得到治療。不過，國際研究已警示，長期過量攝取可能造成腸道黑變病（melanosis coli），使用者切記不要過量。

阿古斯丁．蘭迪瓦建議，大家不要常常修剪蘆薈，讓它繼續成長，因為對於消化系統來說，蘆薈汁可改善胃炎、便祕、潰瘍形成、腸道蠕動，甚至影響腸道菌叢和全身健康。

請繼續往下閱讀...

阿古斯丁．蘭迪瓦教大家切下一段蘆薈葉片，取出裡面的透明膠質，放進果汁機略打，每次只喝兩湯匙膠質加水。可以舒緩胃痛、幫助潰瘍癒合、促進細胞修復。不過，他提醒要從少量開始，視個人體質進行調整。

在抗癌方面，阿古斯丁．蘭迪瓦指出，根據2001年一篇綜合性醫學研究，蘆薈具抗菌、抗腫瘤及免疫增強作用，對癌細胞增生有一定抑制效果。

阿古斯丁．蘭迪瓦說，蘆薈也被用於美容，歷史上著名的埃及豔后克麗奧佩脫拉每天都用蘆薈保養皮膚。它能美白、促進皮膚修復、減少疤痕和斑點。

但在2006年《環境科學與健康雜誌》期刊，對於蘆薈卻有不同研究報告，攝取蘆薈可導致腹瀉、電解質失衡、腎功能障礙和常規藥物交互作用；局部應用蘆薈也曾報告接觸性皮膚炎、紅斑和光毒性反應。

板橋新生堂醫師李含恩表示，蘆薈性味苦、寒，有小毒，歸肝、脾、大腸經，具有瀉下與清熱作用，可用於抗菌消炎外敷，對輕微表皮創傷、燙傷有一定療效。對於熱結便秘也有幫助，尤其是習慣性便秘或實熱型便秘。

她也表示，蘆薈並非適合所有人，使用上也有不少禁忌。像孕婦使用可能會刺激子宮收縮，導致流產。又其含有蒽醌類成分（如大黃素、大黃素苷等），會刺激腸道蠕動，脾胃虛寒者容易腹瀉、腹痛，大腸激躁症或潰瘍性結腸炎者也應慎用。長期大量服用，也可能引發腸道依賴性。

衛福部也曾示警，蘆薈葉主要含有的活性成分為蘆薈素，是屬於羥基蒽類衍生物（hydroxyanthracene derivatives）的一種，國際間已有相關科學研究報告指出，長期食用含羥基蒽類衍生物的食品或膳食補充品具有安全疑慮。蘆薈素（aloin）的含量不可以超過10ppm外，外包裝還必須標示「孕婦忌食」警語字樣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法