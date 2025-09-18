自由電子報
健康網》5症狀判斷骨盆腔炎 醫：千萬別斷藥

2025/09/18 16:29

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，骨盆腔發炎有下腹部持續悶痛、陰道分泌物增加、愛愛疼痛等徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，骨盆腔發炎有下腹部持續悶痛、陰道分泌物增加、愛愛疼痛等徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肚子悶痛，是經痛還是發炎警訊？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上表示，腹痛不一定是經痛，也有可能是骨盆腔炎的信號。她列出5個骨盆腔炎的症狀幫助民眾判斷：下腹部持續悶痛、陰道分泌物增加、愛愛疼痛、發燒畏寒、月經間異常出血等。她提醒，此病只要服用完醫師開立的抗生素療程就能痊癒，千萬不要自行停藥。

嚴絢上於臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文說明，骨盆腔炎是子宮、輸卵管等內生殖器官，因細菌入侵而「感冒發炎」的狀態，若未及時處理，可能會影響到健康。

嚴絢上指出，骨盆腔炎有時症狀很輕微，容易被當成經痛或腸胃不適而忽略，需要我們更細心地覺察自己的身體變化。常見症狀有下腹部持續悶痛或突然劇痛；陰道分泌物增加、顏色改變（如黃綠色）或出現異味；性交時感到疼痛或有出血狀況；發燒、畏寒，感覺全身無力；月經之間有不正常的出血。

嚴絢上強調，骨盆腔炎是能治癒的。醫師一般會開立「抗生素」療程，最重要的是患者必須要「完整服藥」，不能自行停藥，才能徹底根除病菌。

日常預防4招

●安全性行為：全程正確使用保險套，能有效降低感染風險。

●避免過度清潔：不要時常沖洗陰道內部，以免破壞陰道的好菌平衡。

●增強免疫力：規律作息、均衡飲食、適度運動，讓身體更有抵抗力。

●有症狀，速就醫：感覺不對勁時，別害羞也別自己當醫生，讓專業的醫師來幫助妳。

