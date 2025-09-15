自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

5蔬菜可改善脂肪肝 3個月見成效

2025/09/15 15:53

有5種蔬菜可幫助治療脂肪肝，並在3個月內減輕症狀。圖為5種蔬菜之一的胡蘿蔔。（路透）

有5種蔬菜可幫助治療脂肪肝，並在3個月內減輕症狀。圖為5種蔬菜之一的胡蘿蔔。（路透）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕所謂脂肪肝是指肝臟內脂肪堆積過多，若患有脂肪肝不但會損害器官，還會引發多種危險健康問題。印度時報（TOI）指出，有5種蔬菜可幫助治療脂肪肝，並在3個月內減輕症狀。

第一種蔬菜是菠菜。菠菜含有的抗氧化劑、維生素E和C，能夠保護肝細胞免受損傷和發炎。菠菜富含膳食纖維，有助於減少脂肪吸收，同時促進消化。每日食用菠菜可減少肝臟脂肪儲存，並改善肝臟酵素水平。

菠菜中的植物化合物，也有助於人們更好地控制血糖水平，因為它可以改善胰島素敏感性，從而減少肝臟脂肪儲存。另外菠菜營養豐富，有助於肝臟癒合並維持正常運作，是脂肪肝患者理想蔬菜選擇。

第二種蔬菜是青花菜。青花菜中含有的硫代葡萄糖苷，能夠幫助肝臟解毒並減少脂肪含量。食用青花菜有助於減少氧化壓力和肝臟發炎，而氧化壓力和發炎是導致脂肪肝的重要因素。

經常食用青花菜的人患細菌感染的風險較低，從而改善消化功能並促進肝臟健康。食用青花菜還能促進肝臟的自然解毒過程，進而改善肝功能。

第三種蔬菜是羽衣甘藍。羽衣甘藍富含抗氧化劑、膳食纖維和鎂等礦物質，它們有助於增強肝臟健康。羽衣甘藍中的營養成分，也有助於改善胰島素敏感性，減少肝臟脂肪儲存，進而控制脂肪肝。

吃羽衣甘藍還可以改善肝臟酵素檢測結果，減少肝臟脂肪，以減輕脂肪肝症狀。經常食用羽衣甘藍可以幫助肝臟自我修復，同時保持肝臟正常的運作狀態。

第四種蔬菜是抱子甘藍。抱子甘藍富含膳食纖維、抗氧化劑和維生素，能夠幫助肝臟發揮解毒功能。抱子甘藍中含有的天然化合物吲哚（Indole），能夠保護肝臟免受發炎侵害，並阻止脂肪堆積。

食用抱子甘藍可減少肝臟脂肪儲存，同時降低肝損傷指標。抱子甘藍還能夠維持穩定肝臟酵素水平，保護肝細胞免受氧化損傷，從而防止肝細胞受損。在飲食中添加抱子甘藍，可以改善肝臟解毒系統，降低脂肪肝風險。

第五種蔬菜是胡蘿蔔。人體會將胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素轉化為維生素A，有助於修復肝臟組織並減緩病情進展。胡蘿蔔富含纖維，有助於控制血糖和血脂水平，這對治療脂肪肝至關重要。

經常食用胡蘿蔔有助於改善肝功能，減少肝臟脂肪儲存。胡蘿蔔中的抗發炎化合物也有助於減輕肝臟炎症，而肝臟炎症通常困擾著脂肪肝患者。飲食中加入胡蘿蔔有助於肝臟再生，同時維持其健康的代謝功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中