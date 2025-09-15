5蔬菜可改善脂肪肝 3個月見成效

有5種蔬菜可幫助治療脂肪肝，並在3個月內減輕症狀。圖為5種蔬菜之一的胡蘿蔔。（路透）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕所謂脂肪肝是指肝臟內脂肪堆積過多，若患有脂肪肝不但會損害器官，還會引發多種危險健康問題。印度時報（TOI）指出，有5種蔬菜可幫助治療脂肪肝，並在3個月內減輕症狀。

第一種蔬菜是菠菜。菠菜含有的抗氧化劑、維生素E和C，能夠保護肝細胞免受損傷和發炎。菠菜富含膳食纖維，有助於減少脂肪吸收，同時促進消化。每日食用菠菜可減少肝臟脂肪儲存，並改善肝臟酵素水平。

菠菜中的植物化合物，也有助於人們更好地控制血糖水平，因為它可以改善胰島素敏感性，從而減少肝臟脂肪儲存。另外菠菜營養豐富，有助於肝臟癒合並維持正常運作，是脂肪肝患者理想蔬菜選擇。

第二種蔬菜是青花菜。青花菜中含有的硫代葡萄糖苷，能夠幫助肝臟解毒並減少脂肪含量。食用青花菜有助於減少氧化壓力和肝臟發炎，而氧化壓力和發炎是導致脂肪肝的重要因素。

經常食用青花菜的人患細菌感染的風險較低，從而改善消化功能並促進肝臟健康。食用青花菜還能促進肝臟的自然解毒過程，進而改善肝功能。

第三種蔬菜是羽衣甘藍。羽衣甘藍富含抗氧化劑、膳食纖維和鎂等礦物質，它們有助於增強肝臟健康。羽衣甘藍中的營養成分，也有助於改善胰島素敏感性，減少肝臟脂肪儲存，進而控制脂肪肝。

吃羽衣甘藍還可以改善肝臟酵素檢測結果，減少肝臟脂肪，以減輕脂肪肝症狀。經常食用羽衣甘藍可以幫助肝臟自我修復，同時保持肝臟正常的運作狀態。

第四種蔬菜是抱子甘藍。抱子甘藍富含膳食纖維、抗氧化劑和維生素，能夠幫助肝臟發揮解毒功能。抱子甘藍中含有的天然化合物吲哚（Indole），能夠保護肝臟免受發炎侵害，並阻止脂肪堆積。

食用抱子甘藍可減少肝臟脂肪儲存，同時降低肝損傷指標。抱子甘藍還能夠維持穩定肝臟酵素水平，保護肝細胞免受氧化損傷，從而防止肝細胞受損。在飲食中添加抱子甘藍，可以改善肝臟解毒系統，降低脂肪肝風險。

第五種蔬菜是胡蘿蔔。人體會將胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素轉化為維生素A，有助於修復肝臟組織並減緩病情進展。胡蘿蔔富含纖維，有助於控制血糖和血脂水平，這對治療脂肪肝至關重要。

經常食用胡蘿蔔有助於改善肝功能，減少肝臟脂肪儲存。胡蘿蔔中的抗發炎化合物也有助於減輕肝臟炎症，而肝臟炎症通常困擾著脂肪肝患者。飲食中加入胡蘿蔔有助於肝臟再生，同時維持其健康的代謝功能。

