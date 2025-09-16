自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》學齡前弱視把握4招 重拾新「視」界

2025/09/16 09:23

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，家中若有弱視的孩子，只要掌握黃金治療期及正確的日常保養就能改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，家中若有弱視的孩子，只要掌握黃金治療期及正確的日常保養就能改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子弱視怎麼辦？彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，弱視不只是「看不清楚」而已，還可能影響孩子一輩子的學習和發展。不過，只要掌握黃金治療期（3-6歲，最好別超過8歲）及正確的日常保養，如精細動作訓練、營養素補充、光線環境優化及規律作息調理，就能改善。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，弱視指的是即使配戴適當眼鏡矯正後，單眼或雙眼視力仍無法達到該年齡應有的標準。換言之就是大腦「放棄」了較弱那隻眼睛的影像處理，導致視力發育停滯。

他提醒，若發現孩子3歲後視力檢查異常單眼遮蔽時明顯抗拒經常瞇眼或歪頭看東西閱讀時靠得很近或容易疲累，就要趕緊帶孩子去醫院檢查。早發現、早就醫、持續配合，才能治療成功，幫助孩子重獲清晰「視」界。

弱視治療刻不容緩4原因

●黃金治療期錯過不再來：6歲前是視力發育的關鍵期，8歲後大腦視覺發育基本定型。越早治療，效果越好。

●影響立體視覺發展：弱視會嚴重影響孩子的深度知覺和立體視覺，未來在運動、駕駛等需要精準判距的活動上都會受限。

●學習困難雪上加霜：視力不佳直接影響閱讀、寫字等學習活動，可能導致孩子學習成績下滑、自信心受挫。

●未來職業選擇受限：許多職業對視力有嚴格要求，弱視可能限制孩子未來的職業發展選擇。

日常保養4方法

●精細動作訓練法：

目標：刺激弱視眼的精細視覺發育。

方法：遮蔽眼睛，讓孩子用弱視眼穿珠子、夾豆子、描繪細緻圖案、走迷宮遊戲，拼圖從大片開始，逐漸縮小提升難度。每天15-30分鐘，化訓練為遊戲，孩子更願意配合。

●補充4營養素：

葉黃素：保護黃斑部，食物來源有綠色蔬菜、蛋黃等。

花青素：改善血液循環，藍莓、紫葡萄是最佳來源。

維生素A：維護視網膜功能，胡蘿蔔、肝臟類不可少。

DHA：促進視神經發育，深海魚類要常吃。

實用建議：每週至少2次深海魚、每天1份深色蔬果。

彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，紫葡萄含有花青素，能改善血液循環，促進眼部健康；示意圖。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，紫葡萄含有花青素，能改善血液循環，促進眼部健康；示意圖。（圖取自freepik）

●光線環境優化3法：

閱讀光線：檯燈放在非慣用手那一側，避免陰影。

螢幕使用：20-20-20法則，每20分鐘看20英尺外20秒。

戶外活動：每天至少2小時，自然光對視力發育極重要。

避免過亮過暗：光線對比太強會加重弱視眼負擔。

●規律作息4調理法：

目標：讓大腦視覺中樞獲得充分休息和發育時間。

充足睡眠：學齡前兒童需10-12小時，學齡兒童9-11小時。

規律用眼：避免長時間近距離用眼，每30分鐘休息5分鐘。

定期檢查：剛發現時需每個月回診追蹤，調整治療計劃。

情緒支持：鼓勵孩子配合治療，建立正向循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中