健康網》學齡前弱視把握4招 重拾新「視」界

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，家中若有弱視的孩子，只要掌握黃金治療期及正確的日常保養就能改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子弱視怎麼辦？彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，弱視不只是「看不清楚」而已，還可能影響孩子一輩子的學習和發展。不過，只要掌握黃金治療期（3-6歲，最好別超過8歲）及正確的日常保養，如精細動作訓練、營養素補充、光線環境優化及規律作息調理，就能改善。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，弱視指的是即使配戴適當眼鏡矯正後，單眼或雙眼視力仍無法達到該年齡應有的標準。換言之就是大腦「放棄」了較弱那隻眼睛的影像處理，導致視力發育停滯。

他提醒，若發現孩子3歲後視力檢查異常、單眼遮蔽時明顯抗拒、經常瞇眼或歪頭看東西 、閱讀時靠得很近或容易疲累，就要趕緊帶孩子去醫院檢查。早發現、早就醫、持續配合，才能治療成功，幫助孩子重獲清晰「視」界。

弱視治療刻不容緩4原因

●黃金治療期錯過不再來：6歲前是視力發育的關鍵期，8歲後大腦視覺發育基本定型。越早治療，效果越好。

●影響立體視覺發展：弱視會嚴重影響孩子的深度知覺和立體視覺，未來在運動、駕駛等需要精準判距的活動上都會受限。

●學習困難雪上加霜：視力不佳直接影響閱讀、寫字等學習活動，可能導致孩子學習成績下滑、自信心受挫。

●未來職業選擇受限：許多職業對視力有嚴格要求，弱視可能限制孩子未來的職業發展選擇。

日常保養4方法

●精細動作訓練法：

目標：刺激弱視眼的精細視覺發育。

方法：遮蔽眼睛，讓孩子用弱視眼穿珠子、夾豆子、描繪細緻圖案、走迷宮遊戲，拼圖從大片開始，逐漸縮小提升難度。每天15-30分鐘，化訓練為遊戲，孩子更願意配合。

●補充4營養素：

葉黃素：保護黃斑部，食物來源有綠色蔬菜、蛋黃等。

花青素：改善血液循環，藍莓、紫葡萄是最佳來源。

維生素A：維護視網膜功能，胡蘿蔔、肝臟類不可少。

DHA：促進視神經發育，深海魚類要常吃。

實用建議：每週至少2次深海魚、每天1份深色蔬果。

彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，紫葡萄含有花青素，能改善血液循環，促進眼部健康；示意圖。（圖取自freepik）

●光線環境優化3法：

閱讀光線：檯燈放在非慣用手那一側，避免陰影。

螢幕使用：20-20-20法則，每20分鐘看20英尺外20秒。

戶外活動：每天至少2小時，自然光對視力發育極重要。

避免過亮過暗：光線對比太強會加重弱視眼負擔。

●規律作息4調理法：

目標：讓大腦視覺中樞獲得充分休息和發育時間。

充足睡眠：學齡前兒童需10-12小時，學齡兒童9-11小時。

規律用眼：避免長時間近距離用眼，每30分鐘休息5分鐘。

定期檢查：剛發現時需每個月回診追蹤，調整治療計劃。

情緒支持：鼓勵孩子配合治療，建立正向循環。

