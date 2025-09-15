自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》海俊傑深受「烏龜頸」困擾 醫警：嚴重甚至會腦梗塞

2025/09/15 16:09

香港男星海俊傑因罹患「上交叉綜合症」，出現「烏龜頸」怪異體態,引起粉絲關心。（翻攝自微博、抖音）

香港男星海俊傑因罹患「上交叉綜合症」，出現「烏龜頸」怪異體態，引起粉絲關心。（翻攝自微博、抖音）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕52歲香港TVB男星海俊傑以出演反派角色為戲迷熟知，出道早期因醉酒鬧事導致事業停滯，去年因病暴瘦，他也因患了上交叉綜合症，出現「烏龜頸」怪異體態，讓粉絲擔心不已。中醫師提醒民眾，要注意長期低頭使用電腦、滑手機等不良姿勢，都可能形成此症，平常可以常靠牆站立、拉伸胸肌或是活動肩頸，以改善症狀。

海俊傑近日發文坦言，自己因為患「上交叉綜合症」，才會出現頭部前傾、烏龜頸等不良體態，嚴重時不僅會全身劇痛，還只能攝取流質食物，如今病情雖已痊癒，海俊傑也成功增重2公斤，但烏龜頸的情況依然存在，現正透過重量訓練，慢慢改變不良體態。

上交叉症候群的發生原因

上交叉症候群也就俗稱的「富貴包」。扶原中醫體系總院長郭大維曾在臉書「郭大維中醫師」指出，從解剖學的角度來講，「富貴包」是指第6頸椎到第3胸椎中的突起，是頸椎和胸椎交界處突出的一個形態問題，頸部大包中有軟組織、脊椎的棘突突出和脂肪化的肌肉組織。而長期低頭使用電腦、滑手機、低頭走路、縮胸駝背甚至坐姿不良等而形成明顯的上交叉症候群，也就是大家看到富貴包的外觀。

郭大維說明，從中醫來看富貴包所對應的位置，是頸後的大椎穴。大椎穴是一個十字路口，有著承上啓下的作用，有7條經絡在此交會，包括督脈、膀胱經、大腸經、小腸經、三焦經、膽經與胃經，大椎穴瘀堵導致腦部缺氧狀態，氣血不能上於頭面，很容易引起頭暈、頭痛、失眠、健忘甚至掉髮等問題。大椎穴瘀阻，有時也會造成兩側肩頸肌肉經脈不通暢。

有時候也會造成兩側肩頸肌肉經脈不通暢，輕則引起反覆性肩頸僵硬、上肢麻木、肩臂肌肉勞損及頸椎病產生，重則會引發肩周炎、腦瘀血和腦梗塞，因此，平時讓大椎穴的氣血保持通暢是很重要的。

改善方法

郭大維建議民眾，常做以下動作有助改善富貴包：

●靠牆站立

雙腳打開與肩同寬，整個身體（後背、雙腿、臀和肩胛骨）貼靠牆，然後看頭能不能貼到牆。如果貼不到且頸部有明顯凸起，說明有富貴包。而即使沒有明顯的凸起，頭部貼不到牆也表明姿勢異常，就算沒有大包的形成，也是需要處理的。

●拉伸胸肌

富貴包的形成一般都是伴隨著頭前傾，上交叉綜合症，胸椎後凸，因此延展胸椎、打開胸腔也是非常重要。可以利用牆面或是門板，站弓箭步、雙手手臂向前推牆面、身體向前，輔助打開胸腔。要注意的是，一定要在脊柱延展開來的情況下，再做推牆動作。

●活動肩頸

想要儘快的消除頸部大包，頸部的拉伸以及關節練習也非常重要。可以將雙手臂向上舉起，身體向左側側彎，或者雙手打開向後撐開，讓肩頸部位的關節肌肉運動起來。

●姿勢調整

調整富貴包最終還是要回歸到日常生活中的正確姿勢，不論是坐姿、站姿，還是看手機、用電腦、看書等等，時時刻刻都要注意自己是否維持在正確的姿勢。

中醫師郭大維提醒民眾，要注意長期低頭使用電腦、滑手機等不良姿勢，都可能形成上交叉症候群。（圖取自中醫師郭大維臉書）

中醫師郭大維提醒民眾，要注意長期低頭使用電腦、滑手機等不良姿勢，都可能形成上交叉症候群。（圖取自中醫師郭大維臉書）

