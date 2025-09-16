健康網》蛋白質吃好吃滿 營養師點名全素者要多吃

營養師科提斯說，食量較小又吃全素的人，可嘗試攝取大豆分離蛋白或是豌豆分離蛋白，或可有效提升蛋白質攝取量。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人攝取蛋白質是為了增加肌肉量，但即使沒有追求大肌肉，蛋白質對於人體來說，仍是很重要的必需攝取元素。營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文表示，除了維持肌肉量外，攝取蛋白質也可降低肌少症風險，並且有助構成抗體、維持免疫力。此外，還能組成血紅素幫助氧氣運輸等功能運作。

科提斯指出，根據衛福部建議，成人每天要吃每公斤體重1.1-1.2克蛋白質，全素者則要再加上30%；因此，不論是否為了養肌肉，仍建議日常要攝取足夠的蛋白質，不僅有助降低肌少症風險，還具有維持免疫力、協助運輸氧氣等作用。

必須胺基酸質量均重要

不過，科提斯進一步提及，除了要攝取足夠量以外，品質也需要注意。所謂「好品質」的蛋白質，意即要考慮蛋白質食物的「必須胺基酸」含量及種類，而且消化吸收率也不能太差。簡單來說，我們吃的蛋白質食物，要有足夠的必須胺基酸被吸收進入體內發揮作用。

至於好品質蛋白質的種類有哪些？科提斯指出，通常黃豆跟動物性蛋白質屬於此類，而植物性蛋白質比較偏向沒有那麼優質的蛋白質，但這不是說全素者就無法獲得足夠的必須胺基酸，只要我們吃得夠多，也能夠彌補。另，根據研究數據，純素者要多吃30%的蛋白質，才能滿足身體需求。

素食者可嘗試分離蛋白

吃不夠怎麼辦？這對食量小的人，例如長輩來說，可能是個考驗。當蛋白質攝取量較低時，品質重要性越高；相反地，攝取量拉高時，則比較不需要擔心品質問題。如果自己或是家裡有長輩食量較小，又吃全素的話，不妨可以試試大豆分離蛋白或是豌豆分離蛋白這類產品，或可有效率的提升蛋白質攝取量。

科提斯提醒，如果計算發現很難達到攝取量，建議可以考慮補充市售蛋白粉產品，雖然我們鼓勵多吃原型食物，但在此情況下，補充一些蛋白粉並不會造成太多問題。

