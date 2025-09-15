自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》神外醫打臉陳佩琪「濠洨」 皮膚科醫：褥瘡非環境不潔所致

2025/09/15 15:10

前民眾黨主席柯文哲的褥瘡引來熱議，皮膚科醫師盧俊瑋說，免疫系統不佳又同一姿勢，易發生褥瘡。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲的褥瘡引來熱議，皮膚科醫師盧俊瑋說，免疫系統不佳又同一姿勢，易發生褥瘡。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕陳佩琪在臉書曝柯文哲長「Pressure Sore」引來熱議，敏盛醫院神經外科醫師柯紹華在臉書三問佩琪，甚至寫下「可以不要再濠洨了嗎？」

陳佩琪在13日寫著，「柯文哲臀部兩側最凸起處，也就是我們坐姿時會和地板接觸之處， 出現了兩個極大的對稱傷口，他說是北所馬桶的感染，但我是認為是坐地板、馬桶時導致的類似pressure sore的傷口，這幾天仍聽他抱怨坐家裡電腦椅接觸到傷口仍是很痛」

此文直接被柯紹華打臉，他於臉書寫著：
1.「褥瘡」的正式名稱是「壓瘡」，存在的必要條件是皮膚及皮下組織持續受壓，不是感染所造成。
2.北所是蹲式馬桶，合理使用下不會和臀部的皮膚有任何接觸。
3.拘留所內的馬桶是受羈押人自行清潔。

不過，皮膚科醫師盧俊瑋表示，褥瘡（壓瘡、pressure injury）是皮膚與皮下組織因長時間受壓導致血流受阻、缺血壞死的結果，並不是因為環境不潔直接造成。雖然褥瘡最常見於臥床或行動不便的患者，但行動自如的成年人如果有營養狀態不佳、體重減輕、活動量下降等情況，仍有可能出現褥瘡。

盧俊瑋也以自己的父親為例，他說，多年前父親因情緒低落、食量減少導致體重下降，又缺乏運動，最後在長期受壓的部位也出現了疼痛與破皮的情況。這提醒我們，即便能走動，如果長時間保持同一姿勢、又有骨骼突出的情況，仍可能發生褥瘡。

褥瘡 身體健康出現警訊

因此，褥瘡一旦形成，盧俊瑋表示，就成為一個開放性傷口，後續細菌感染是臨床上非常常見的併發症，甚至可能延緩傷口癒合、引發更嚴重的問題。因此，褥瘡不僅是皮膚問題，也是整體健康狀況的警訊。

盧俊瑋建議，與其爭論北所衛生，還不如聚焦於健康教育，並提醒大眾注意體重變化、營養、活動量，並定期檢查皮膚狀態。一旦發現局部紅腫、疼痛或破皮，應及早就醫，才能避免傷口惡化或感染。

