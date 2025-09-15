自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

基因檢測助診斷 精神醫：可望減少試藥困擾

2025/09/15 14:56

美國亞利桑納大學醫學院教授尼古列斯庫（Alexander B. Niculescu）分享，血液檢測技術，將精準醫療工具引入精神醫學領域。（記者林志怡攝）

美國亞利桑納大學醫學院教授尼古列斯庫（Alexander B. Niculescu）分享，血液檢測技術，將精準醫療工具引入精神醫學領域。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕精神疾病可說是現代人的文明病之一，我國憂鬱症盛行率更達到8.9%。成功大學醫學院醫學系精神學科教授楊延光說，許多憂鬱症患者因為原先使用的藥物療效有限，需要反覆經歷「試藥、換藥」的過程，但目前已有美國團隊開發血液檢測系統，可望藉由基因檢測協助醫師診斷，並提供精準用藥建議。

衛福部統計，我國憂鬱症盛行率約8.9%，全台有近200萬人具有憂鬱傾向，其中5.2%為重度憂鬱症患者，人數約12萬餘人。楊延光說，近7成憂鬱症患者可透過藥物、心理諮商、行為療法妥善控制病情，但仍有2至3成患者經歷反覆發作，甚至惡化為重度憂鬱的情況。

楊延光指出，現行憂鬱症治療藥物主要藉由調整血清素、多巴胺、正腎上腺素等3大神經傳導物質改善情緒，但有些患者使用某些藥物，有些患者則治療效果有限，醫師通常會在用藥2至4週未見改善後才換藥或加重劑量，許多患者需要承受「試藥、換藥」的壓力與煎熬。

美國亞利桑納大學醫學院教授尼古列斯庫（Alexander B. Niculescu）提到，據統計，每4人就有1人受心理健康問題所苦，但診療過程仍多仰賴許多主觀資訊，團隊因此開發血液檢測技術，將精準醫療工具引入精神醫學領域，並希望透過鎖定生物標記，作為醫師診斷的可靠依據，提供藥物建議、精準用藥。

尼古列斯庫表示，先前有一名「虎爸虎媽」家庭的孩子，原本在長春藤名校就讀，卻因精神狀況不好、影響成績，最後轉入一般專科學校，即使接受憂鬱症治療也沒有改善，直到後來接受檢測才發現，實際病因是創傷後壓力症候群，改用少量抗憂鬱劑量就出現明顯改善，目前也已成為精神科醫師為目標。

因此，尼古列斯庫表示，透過抽血檢驗，即可進行評估，可望減少患者試藥、換藥的時間、花費與心理折磨，提供用藥建議，並協助醫師進行最有效的治療。

楊延光指出，美國團隊開發的血液檢測系統仍有其局限性，除了先天基因遺傳外，精神醫學仍須考慮「心理韌性」與「外在重大突發事件」等因素，但從長遠來看，此一系統未來有助於協助精神科醫師確診憂鬱症類型、精準用藥，並掌握病友自殺風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中