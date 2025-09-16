自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》選對「粉」炸物更酥脆 營養師教6招安心吃

2025/09/16 07:25

營養師高敏敏分享，炸物要外酥內軟，就要選地瓜粉，而想吃的健康，可遵循6原則；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏分享，炸物要外酥內軟，就要選地瓜粉，而想吃的健康，可遵循6原則；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕料理時裹的粉、湯裡勾芡用的粉，你分得出來嗎？營養師高敏敏於臉書專頁發文分享，料理時常見地瓜粉、木薯粉、太白粉及片栗粉，雖然都是粉，但來源不同、用途不一樣、口感也差很多，像炸物要外酥內軟，就要選地瓜粉。此外，她也分享6個健康享用炸物的方法。

地瓜粉 炸物靈魂

地瓜粉來源為地瓜，顆粒較粗、炸完外酥內嫩還帶一點Q感。多用來製作鹽酥雞、炸雞排等，是炸物的靈魂！

腎臟科醫師王介立說明，常用油炸方式可大略分為4種：素炸、乾炸、濕炸、酥炸。素炸，即食物醃過後直接油炸，又稱清炸；乾炸，即食物醃過後沾上一層地瓜粉、太白粉等再油炸；濕炸，為醃過的食物沾麵糊再去油炸，其中麵糊的製程有很多種，可能是粉、水、蛋、油等混合成的麵糊；最後，酥炸即第1層用太白粉或麵粉、第2層裹上麵粉糊或蛋液等、第3層為有顆粒的地瓜粉及麵包粉，口感最脆。

腎臟科醫師王介立補充，炸物的吸油率多寡與4因素有關：食物表面積，表面積愈大，吸油量愈多，而切的方式不同，也會影響表面積大小；水分含量愈高，吸油量愈多；麵糊裹愈多，吸油量愈多；回鍋油用量越多，黏度越高，油越容易殘留在食物上。

因此，高敏敏提醒，吃鹽酥雞時除了要慎選食材，以下6點也要留意，才能吃得健康又安心：

●可以選有脫油處理的店家，把多餘油脂甩出去。

●除了「去皮」吃，也可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下 ，會按出意想不到的油量。

●不另外加調味料，以免鈉含量過高導致隔天水腫，長期下來對腎臟亦是負擔。

●不加九層塔，它非常吸油。

●不要使用回鍋油，可以觀察一下店家的用油，避免選到已經炸到很黑的油鍋；另外也要注意油鍋冒煙狀況及黏稠度。

●若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了。

木薯粉 QQ甜品神器

木薯粉來源為木薯根，質地細、受熱後透明有彈性。多用來製作珍珠粉圓、麻糬、湯圓，QQ口感就靠它！

太白粉 勾芡必備

太白粉來源為馬鈴薯，是勾芡必備之粉，能讓醬汁晶瑩透亮，可用來做酸辣湯，或是醃肉，讓肉質更滑嫩。但要趁熱吃，放涼容易水化。

片栗粉 常見於日式料理

片栗粉來源為日本片栗植物 （現多用馬鈴薯澱粉），質地細、口感清爽。常用於日式料理如唐揚雞、親子丼、揚出豆腐等，可勾芡或炸物裹粉。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中