晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》燕麥片治性成癮？ 食農專家揭藥食同源

2025/09/15 19:10

食農專家韋恩分享表示，可口可樂（Coca-Cola）最初其實是藥房販售的感冒藥與提神飲品；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥食同源」不只是中醫觀念，西方食品史裡，也藏著有趣的演化軌跡。食農專家韋恩分享表示，大家可能想不到，現在我們餐桌上常出現的可口可樂，其實本來是感冒藥；番茄醬曾是治療肚子痛的腸胃藥；至於燕麥片則是控制性慾的食療健康食品。它們從治療疾病開始，經過成分、加工等演變，才成為今日的食品模樣。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與部落格發文介紹，包括可口可樂、番茄醬、燕麥片等食品，其實本來都是治療用的藥物，只不過經過成分演變或是加工處理後，慢慢成為我們日常可見的食品；並大致說明它們由藥品變成食品的起源與演變如下：

可樂：從感冒藥變成全球暢銷飲料

起源：可口可樂（Coca-Cola）最初其實是藥房販售的感冒藥與提神飲品，起源於1886 年，美國藥劑師 John Pemberton（潘伯頓）為了戒除嗎啡成癮，研發了一種含古柯葉萃取物（Coca）與可樂果實（Cola）萃取物（含咖啡因）的糖漿，當時被定位為「補劑」，還能治療頭痛、疲勞、感冒。

演變：後來逐漸去除古柯鹼成分，只保留風味，並加入氣泡水與糖，成為今天的可樂。早期的可口可樂，藥房是主要銷售通路，和現在的便利商店飲料形象完全不同。

番茄醬：曾是治療腸胃的「番茄藥丸」

起源：1830年代，美國醫師John Cook Bennett發現番茄含有豐富的營養與有機酸，能幫助消化、緩解腹瀉或脹氣，於是將番茄熬煮成濃縮膏，或是再製成番茄丸（Tomato Pills），主打「治療肚痛、消化不良」。

演變：隨著食品加工的發展，番茄膏被用來調味，並加入糖、香料等，逐漸變成家喻戶曉的番茄醬（Ketchup）。1830年代，番茄還被部分人認為是有毒的，Bennett的研究甚至改變了人們對番茄的觀感。

食農專家韋恩說，1830年代，美國醫師發現番茄含有豐富的營養與有機酸，製成番茄丸治療肚子痛、消化不良；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩說，1830年代，美國醫師發現番茄含有豐富的營養與有機酸，製成番茄丸治療肚子痛、消化不良；示意圖。（圖取自freepik）

燕麥片：原是健康食品

起源：早餐常吃的燕麥片，誕生的初衷竟與「性慾控制」有關。19世紀末，美國醫師John Harvey Kellogg（家樂氏創辦人）相信「過度的性衝動」會損害健康，提倡素食、清淡飲食可降低性慾。因此，他發明了不加糖、不調味的穀片，如燕麥片與玉米片，作為「抑制性慾的健康食療」。

演變：後來人們覺得這些食品太淡，開始加入糖與水果，變成今天香甜可口的早餐穀片。Kellogg 還經營一間「健康療養院」，其中早餐就包括這些「反性慾食品」。

