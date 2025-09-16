健康網》綠豆蓮子湯消暑 不起眼小角色抗發炎

科博特診所院長劉博仁特別提醒，綠豆蓮子湯雖營養消暑，但體質偏寒、容易腹瀉的人應少量飲用，糖尿病患者則建議減糖。（圖取自科博特診所院長劉博仁臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱經常只想到喝冷飲，其實天然食材中也有不少解熱好選擇。科博特診所院長劉博仁便分享，「綠豆蓮子湯」可說是消暑又營養的湯品，因綠豆堪稱是天然清涼劑，尤其綠豆皮中的抗氧化物質有助抗發炎。此外，綠豆富含膳食纖維與B群，除有助腸道蠕動，也能補充能量；至於蓮子所含植物成分，則可安神助眠。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，「綠豆蓮子湯」雖看似簡單，但它不僅消暑，也蘊藏不少營養與飲食智慧。其中食材綠豆堪稱是天然清涼劑，尤其綠豆在炎熱季節特別受歡迎，它富含的膳食纖維及維生素B群，可幫助腸道蠕動、補充能量。更重要的是，綠豆皮裡的抗氧化物質，還能幫助身體抵抗發炎與自由基的傷害，難怪古人說它能「清熱解毒」。

請繼續往下閱讀...

此外，劉博仁提及，另一食材蓮子不只清香好吃，它的營養也相當溫潤。其中所含優質澱粉與蛋白質，可以提供平穩能量；另有一些植物成分，則有益於安神助眠、健脾益氣，尤其對於睡眠淺、容易焦慮的人來說，也很適合食用。

不過，「綠豆蓮子湯」飲用好處雖多，劉博仁仍特別提醒，體質偏寒、容易腹瀉的人應少量飲用，或加點薑片中和。至於糖尿病患者則建議減糖，甚至建議用少量冰糖、赤藻糖醇來替代添加。

劉博仁表示，一碗「綠豆蓮子湯」不只是解渴，有時飲食健康就是這麼簡單。

科博特診所院長劉博仁表示，蓮子所含優質澱粉與蛋白質，可以提供平穩能量；另有一些植物成分，則有益於安神助眠、健脾益氣；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法