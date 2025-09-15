健康網》食物正確咀嚼次數公開 美百萬網紅醫：能安全吞嚥就好

每口飯要咀嚼30次？美國百網網紅醫指出，次數不是重點，重要的是能安全吞嚥就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾從小被教導「每口飯要咀嚼30次」，甚至相信咀嚼越多越健康。然而，美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞（Ken Berry）卻直言，這是流傳百年的「醫學迷思」，沒有科學證據。他強調，咀嚼的目的並不是達到某個數字，而是讓食物能夠安全吞嚥、避免噎到；過度咀嚼甚至還可能帶來風險。

醫生肯．貝瑞是美國的一位家庭醫師，從事家庭醫學已超過 22 年。他經營的YT頻道「KenDBerryMD」（肯．貝瑞醫師）有358萬人訂閱，經常分享簡單易懂的健康影片，內容涵蓋糖尿病、肥胖、營養迷思、以及飲食建議。

醫生肯．貝瑞近期拍攝一支「食物要咀嚼幾次才正確？」的影片，談論百年來的健康迷思。追溯歷史才發現，在19世紀末，一名叫霍勒斯．弗萊徹（Horus Fletcher）的男子，號稱「咀嚼大師」，推廣「每口食物至少咀嚼100次」的理念，甚至連水、果汁也要「咀嚼」，後來這個觀念被當時的醫師推廣，成了流行。它並沒有科學根據。

事實上，醫生肯．貝瑞指出，咀嚼次數過多不僅無益，還有可能導致下顎疼痛、疲勞，甚至牙齒裂痕。那麼咀嚼的真正作用是什麼呢？他說明，所有動物，包括人類，咀嚼食物的唯一目的是，讓食物變得夠小、夠軟，能安全吞下而不會噎到。這就是本能。無論是2次、20次，還是50次，完全取決於食物的質地。

醫生肯．貝瑞舉例說，看看動物界的例子。像獅子、狼、狐狸，甚至家犬，幾乎不怎麼咀嚼，只是撕咬後就吞下，因為牠們的消化系統設計本來就是這樣。而人類的胃酸比牠們更強酸，完全能處理大塊的肉類、魚類或蛋類。研究也顯示，即使吞下大塊肉類，也能完全消化，不會在糞便中留下殘渣。這意味著，當我們吃肉類、魚類、蛋類等食物時，只要咬到能吞下即可，

不過，對植物性食物來說，情況就不同了。靈長類動物中，大猩猩就是一個例子。大猩猩每天要花16到18個小時來咀嚼，因為牠們的飲食富含纖維和纖維素，例如樹葉、嫩芽、塊莖和樹根。因此，如果你吃植物性食物像是玉米或花生，沒有充分咀嚼，就會在糞便中看到完整的食物顆粒。但若咀嚼太多，則會把纖維和碳水化合物分解成更多的糖，反而吸收更多糖分。這就是植物食物的「兩難」。

醫生肯．貝瑞咀嚼的次數從來不是關鍵，安全吞嚥才是目的。對於生硬或纖維多的食物，需要多咀嚼；對於煮熟的肉類或蛋類，甚至只需咬幾下即可。

