8歲童頸部流出黃色惡臭液體竟是「腮裂囊腫」 醫：及早就醫防惡化

黃振盛主任提醒家長，若注意到孩子脖子出現不明小洞、反覆流膿或觸摸到腫塊，切勿輕忽，儘早尋求專業醫師診治，才能守護孩子的健康。（萬芳醫院提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕日前一名孩童因右側頸部疑有膿包，至一般診所治療後無改善，又情況惡化，緊急轉診至萬芳醫院小兒外科，確診為「腮裂囊腫」，手術後恢復良好未見復發。萬芳醫院小兒外科主任黃振盛解釋，「腮裂囊腫」在嬰幼兒時期狀況不明顯，常至學齡期才被家長發覺，也常誤認為是皮膚膿包或淋巴腫大，延誤就醫。他提醒，家長若發現孩子頸部表面出現小洞，流出透明黏液，需及時治療，否則可能反覆發炎，甚至在成年後發生惡性變化。

一名8歲孩童自小右側頸部就有一個小洞，偶爾流出分泌物。家長原以為只是單純皮膚膿包，僅帶孩子至一般診所治療，卻未見改善。近日分泌物轉為黃濁並散發惡臭，伴隨疼痛，才緊急轉診至萬芳醫院小兒外科。經檢查確診為「第二對腮裂囊腫」，醫療團隊隨即安排住院手術，成功切除病灶。術後病童恢復良好，傷口癒合順利，目前定期追蹤未見復發。

孩童患有第二對腮裂囊腫，因感染化膿流出黃色及帶有異味的膿液。（萬芳醫院提供）

小兒外科主任黃振盛指出，「腮裂囊腫」是胚胎發育過程中鰓裂組織未完全退化所致。此類疾病多出現在頸部側邊，尤其是胸鎖乳突肌前緣，臨床上常見皮膚表面出現小洞，平時流出透明黏液，若感染則會產生黃白色膿汁並伴隨腫脹疼痛。由於嬰幼兒期症狀不明顯，往往要到學齡期因反覆感染或分泌物異常，才被家長察覺。若未及時治療，可能導致反覆發炎，甚至在成年後發生惡性變化。

黃振盛提醒，許多家長容易將腮裂囊腫誤認為皮膚膿包或淋巴腫大，延誤就醫。單靠抗生素僅能暫時壓制發炎，無法根治。若發現孩子頸部側邊固定位置反覆腫脹，並伴隨分泌物，應及早就醫，以免反覆感染，影響外觀與生活品質。

