美國新研究發現 醫治療過動症兒童方式存在缺陷

美國1項新研究表明，許多患有過動症的學齡前兒童過早接受藥物治療，沒進行行為療法。圖為行為療法示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項新研究表明，許多患有過動症的學齡前兒童，都過早接受藥物治療，而這違背美國兒科學會建議。

根據科學警報（Science Alert）報導，該研究由美國史丹佛醫學院主導，發表於美國醫學協會期刊JAMA Network Open上。美國兒科學會的現行兒科指引稱，家庭應至少先進行6個月的行為療法治療，然後再進行藥物治療。但研究團隊對美國8個兒科醫療系統中近1萬名兒童病歷進行審查後發現，超過40%兒童在確認患有過動症後，僅1個月內就被開了興奮劑。只有14.1%的兒童在6個月後，才開始進行藥物治療。

史丹佛醫學院醫學博士、研究主要作者班內特（Yair Bannett）表示，對於許多幼兒在確診後不久就開始服用藥物，團隊感到擔憂。他強調以行為療法開始治療多動症是有益的，它對孩子和家庭都有積極影響。

班內特解釋，行為療法和藥物治療都是過動症治療的兩大支柱，但它們作用不同。行為療法重點在於孩子的周圍環境，即父母行為和孩子日常生活。這類療法能幫助父母和孩子培養技能，並讓孩子建立與其大腦運作方式相符的習慣。

美國兒科學會推薦的實證行為療法，被稱為「行為管理家長培訓」。這種訓練幫助父母與孩子建立牢固、積極的關係，指導他們獎勵孩子的良好行為並忽略不良行為。班內特指出，藥物確實可緩解過動症症狀，例如過動和注意力不集中，但隨著身體對每次藥物的分解，藥物效果會逐漸減弱。

班內特聲稱，大多數過動症兒童都需要行為療法和藥物治療才能康復，最好先讓過動症孩童進行6個月的行為治療，然後再開立其他藥物。

班內特說，及早發現孩子是否患上過動症非常重要，因為這類孩子出現學業問題和無法完成學業的風險更高。早期發現和有效治療，可提高過動症兒童的學業成績。

班內特表示，良好的治療還能幫助過動症患者為成年後的許多方面做好準備，例如維持就業、擁有成功人際關係以及避免法律糾紛。

