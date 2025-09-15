自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

美國新研究發現 醫治療過動症兒童方式存在缺陷

2025/09/15 11:58

美國1項新研究表明，許多患有過動症的學齡前兒童過早接受藥物治療，沒進行行為療法。圖為行為療法示意圖。（路透）

美國1項新研究表明，許多患有過動症的學齡前兒童過早接受藥物治療，沒進行行為療法。圖為行為療法示意圖。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項新研究表明，許多患有過動症的學齡前兒童，都過早接受藥物治療，而這違背美國兒科學會建議。

根據科學警報（Science Alert）報導，該研究由美國史丹佛醫學院主導，發表於美國醫學協會期刊JAMA Network Open上。美國兒科學會的現行兒科指引稱，家庭應至少先進行6個月的行為療法治療，然後再進行藥物治療。但研究團隊對美國8個兒科醫療系統中近1萬名兒童病歷進行審查後發現，超過40%兒童在確認患有過動症後，僅1個月內就被開了興奮劑。只有14.1%的兒童在6個月後，才開始進行藥物治療。

史丹佛醫學院醫學博士、研究主要作者班內特（Yair Bannett）表示，對於許多幼兒在確診後不久就開始服用藥物，團隊感到擔憂。他強調以行為療法開始治療多動症是有益的，它對孩子和家庭都有積極影響。

班內特解釋，行為療法和藥物治療都是過動症治療的兩大支柱，但它們作用不同。行為療法重點在於孩子的周圍環境，即父母行為和孩子日常生活。這類療法能幫助父母和孩子培養技能，並讓孩子建立與其大腦運作方式相符的習慣。

美國兒科學會推薦的實證行為療法，被稱為「行為管理家長培訓」。這種訓練幫助父母與孩子建立牢固、積極的關係，指導他們獎勵孩子的良好行為並忽略不良行為。班內特指出，藥物確實可緩解過動症症狀，例如過動和注意力不集中，但隨著身體對每次藥物的分解，藥物效果會逐漸減弱。

班內特聲稱，大多數過動症兒童都需要行為療法和藥物治療才能康復，最好先讓過動症孩童進行6個月的行為治療，然後再開立其他藥物。

班內特說，及早發現孩子是否患上過動症非常重要，因為這類孩子出現學業問題和無法完成學業的風險更高。早期發現和有效治療，可提高過動症兒童的學業成績。

班內特表示，良好的治療還能幫助過動症患者為成年後的許多方面做好準備，例如維持就業、擁有成功人際關係以及避免法律糾紛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中