安眠藥越吃越重仍睡不著 醫籲常見壞習慣要改

專家提醒，不少使用安眠藥者因為不良習慣，造成安眠藥越吃越重，像是睡前滑手機、喝咖啡等，改掉壞習慣才不會影響藥效；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕家庭主婦林女士因個性多操煩，平常要服用安眠藥入睡，最近發現藥效越來越差，服藥後在床上翻來翻去好幾個小時，仍無法入睡，精神科醫師提醒，不少使用安眠藥者因為不良習慣，造成安眠藥越吃越重，像是睡前滑手機、喝咖啡等，改掉壞習慣才不會影響藥效。

高雄市立凱旋醫院成人精神科醫師郭兆展指出，林女士雖有服用安眠藥幫助入睡的習慣，但每晚服藥後，仍會看電視、滑手機，等藥效發揮才去睡，如果看到有趣的內容就會一直看下去。因此建議她看完電視、滑完手機後，再服用安眠藥、躺床，林女士半信半疑的照做， 幾周後回診表示藥效又回來了，不用改藥換藥了。

郭兆展再提另一案例，楊先生平日須輪值大夜班工作，常在早上8點才下班回家並入睡，先前吃安眠藥都可以睡，但最近都睡不著。經詢問得知，楊先生上時常常要喝咖啡因飲料提神，下班前還要喝一罐，因此建議咖啡因飲料只在上班時喝，且下班回家後儘可能將吃藥時間延後，讓自己再累一點，在吃藥入睡，楊先生調整習慣後，也不用加藥量，恢復以前的睡眠品質。

郭兆展表示，門診時常看到安眠藥效果變差、安眠藥成癮等不樂見的後續，其根本的原因，就是一些這些不良習慣造成的，大部分只要能改善不良習慣，所謂的抗藥性、藥效變差等就能迎刃而解。

