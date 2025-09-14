健康網》祝緒丹做養生操喊頭痛 醫：頸椎問題快就醫

中國女星祝緒丹日前參加中醫養生節目，做養生操喊頭痛，當場被醫師警示，恐有頸椎問題導致神經壓迫或供血不足問題。（取自祝緒丹微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星祝緒丹日前參加中醫養生節目《初入職場．中醫季》，她在現場做養生操，隨即表示頭痛，中醫師立刻提醒她，可能是頸椎問題導致神經壓迫或供血不足，必須盡快到醫院檢查。

新北市中醫師公會理事吳柏儒表示祝緒丹可能是頸因性頭痛，是由頸椎結構與神經所引起的頭痛，臨床上需與偏頭痛、緊張型頭痛加以鑑別。此類頭痛常源自頸椎退化、關節錯位、肌肉緊繃或枕神經受壓所致。針灸治療常選用風池、天柱、完骨、頸夾脊（C1–C3）及枕後阿是穴，並配合鬆解胸鎖乳突肌、提肩胛肌與斜方肌上束的肌筋膜激痛點。

此外，中醫師在臨床評估中，不僅關注頸椎，亦會檢視胸椎、腰椎及全身經絡氣血的平衡，以協助改善症狀並降低復發。

至於椎動脈相關頭痛，吳柏儒說，多見於頸椎退變或長期姿勢不良的患者。其特徵是頸部轉動時頭痛加劇，並可能伴隨頭暈、耳鳴、視力模糊或平衡障礙。

吳柏儒說，若患者出現突發劇烈頭痛或神經功能缺損，需立即送醫，以排除椎動脈剝離或腦血管意外。

