健康網》眼睛乾澀狂點人工淚液 中醫：越點越乾

2025/09/16 17:30

乾眼症並不只是「缺水」，常常與淚膜不穩定、瞼板腺功能異常有關；圖為情境照。（圖取自photoAC）

乾眼症並不只是「缺水」，常常與淚膜不穩定、瞼板腺功能異常有關；圖為情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長時間盯手機、電腦，眼睛乾澀、酸澀好困擾？許多人習慣狂點人工淚液，但小心，恐怕越點越乾！翰醫堂中醫診所中醫師何欣蓉在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」發文提醒，如果過度依賴人工淚液，特別是含防腐劑的款式，反而可能造成眼表刺激，加重乾澀問題。

為什麼人工淚液不一定有用？

中醫師指出，乾眼症並不只是「缺水」，常常與淚膜不穩定、瞼板腺功能異常有關。單純補水，就像澆花只澆水、不顧根部，效果有限。這也是許多患者明明常常點眼藥水，卻仍覺得眼睛乾澀的原因。

中醫治乾眼：從肝腎、氣血下手

中醫治療乾眼，會透過針灸眼周穴位、調理肝腎與氣血，手法類似「美顏針」。研究顯示，針灸能幫助瞼板腺功能恢復，改善乾眼狀況。不少患者甚至回饋，針灸隔天就能感覺眼睛更亮、乾澀減少，連人工淚液的使用頻率也比以前少。不過，效果仍因個人體質不同而有差異，務必尋求專業醫師評估。

人工淚液反而可能造成眼表刺激，加重乾澀問題；圖為情境照。（圖取自photoAC）

人工淚液反而可能造成眼表刺激，加重乾澀問題；圖為情境照。（圖取自photoAC）

日常護眼4招

想改善乾眼症，日常保養也很重要：

1. 補充脂溶性維生素A、魚油、Omega-3

2. 多吃補肝血食物：如枸杞、桑葚

3. 避免熬夜，適量補水

4. 少吃辛辣刺激食物

中醫師強調，眼睛乾澀不能只靠人工淚液，從作息、飲食到專業治療，全面調整才是根本解方。

