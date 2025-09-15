健康網》小便灼熱喝點「仙草茶」還能緩解牙痛

仙草既能當茶飲，也能變成果凍；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，汗水流失快，若又憋尿、補水不足，就容易讓「火氣」上升，引發小便灼熱感或排尿不順。對此，中醫師林本庭就在臉書粉專提醒，最簡單的養生關鍵就是「水要喝夠」，若水分喝不下，適量飲用仙草茶也能幫助清熱利水。

有長輩分享傳統做法：選用「帶葉老仙草乾」先泡水半小時，再以大火煮滾後轉小火慢熬3小時。若想做成仙草凍，則可在仙草汁邊攪拌邊加入吉利丁片，放涼後即可享用，既能當茶飲，也能變成果凍。

若因火氣大，引發小便灼熱感或排尿不順，可以喝一些仙草茶退火祛濕，示意圖。（資料照）

中醫師王大元則指出，仙草性寒、味甘淡，具備清熱、解渴、涼血、解毒等作用，甚至能緩解牙痛。雖然好處多，但因其性寒，體質偏寒或腸胃虛弱的人應適量飲用，避免過量導致腹瀉或不適。

另外，仙草還富含不具熱量的水溶性膳食纖維與多種抗氧化物質，如酚酸、黃酮類及三萜類化合物，能降低血中膽固醇、增加飽足感、穩定血糖、促進排便，甚至具備抑制尿酸生成的效果，有助預防痛風、調節免疫力，並降低心血管疾病風險。

