限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》小便灼熱喝點「仙草茶」還能緩解牙痛
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，汗水流失快，若又憋尿、補水不足，就容易讓「火氣」上升，引發小便灼熱感或排尿不順。對此，中醫師林本庭就在臉書粉專提醒，最簡單的養生關鍵就是「水要喝夠」，若水分喝不下，適量飲用仙草茶也能幫助清熱利水。
有長輩分享傳統做法：選用「帶葉老仙草乾」先泡水半小時，再以大火煮滾後轉小火慢熬3小時。若想做成仙草凍，則可在仙草汁邊攪拌邊加入吉利丁片，放涼後即可享用，既能當茶飲，也能變成果凍。
請繼續往下閱讀...
中醫師王大元則指出，仙草性寒、味甘淡，具備清熱、解渴、涼血、解毒等作用，甚至能緩解牙痛。雖然好處多，但因其性寒，體質偏寒或腸胃虛弱的人應適量飲用，避免過量導致腹瀉或不適。
另外，仙草還富含不具熱量的水溶性膳食纖維與多種抗氧化物質，如酚酸、黃酮類及三萜類化合物，能降低血中膽固醇、增加飽足感、穩定血糖、促進排便，甚至具備抑制尿酸生成的效果，有助預防痛風、調節免疫力，並降低心血管疾病風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應