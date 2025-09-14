健康網》愛吃葡萄柚險丟命 健身女爆得「橫紋肌溶解」

葡萄柚含有的呋喃香豆素，會抑制人體代謝藥物的CYP3A4酵素；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名40歲健美型的女子，平時熱愛運動，健身、有氧課程甚至跳傘樣樣不缺，堪稱「健康代表」。沒想到，她卻在短短十天內從健身房女神變成連走20公尺都舉步維艱，最後踉蹌走進急診室。檢驗數據顯示，她的肌酸激酶飆破12,640U/L（正常值僅數十倍），肌紅蛋白更高達6,453µg/L，腎臟幾乎面臨衰竭危機。診斷結果竟是「橫紋肌溶解症」。

驚險的是，女子長期服用降血脂藥物simvastatin 80mg已超過兩年，過去從未出現副作用。醫師當場下令停藥並進行急速輸液、鹼化尿液搶救腎功能，幸運的是，48小時後病情好轉，第6天順利出院。

但為何此刻才突然發病？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，答案就藏在她最近的飲食習慣：每天早餐吃一顆葡萄柚。

柚子也含呋喃香豆素，中秋要吃要注意藥物交互作用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪正憲解釋，葡萄柚含有的呋喃香豆素（furanocoumarin） ，會抑制人體代謝藥物的CYP3A4酵素，導致simvastatin在體內無法代謝、藥物濃度暴增，進而引爆橫紋肌溶解。幸運的是，女子後續改用其他降膽固醇藥物，如cholestyramine、ezetimibe，膽固醇控制良好，未再復發。

洪正憲提醒，柚子與葡萄柚雖然不同，但都含有呋喃香豆素，都可能與部分藥物產生交互作用。中秋將至，柚子香甜多汁雖是應景水果，但若正在服用需經由CYP3A4代謝的藥物，務必要小心，一顆水果可能就是危險的導火線。

