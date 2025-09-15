自由電子報
晴時多雲

健康網》瑜珈竟能「抗關節退化」？ 研究證實效果不輸肌力訓練

2025/09/15 13:43

「瑜珈」能舒緩退化性關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕退化性關節炎是不少中高齡族群的困擾，走路時膝蓋卡卡、疼痛難耐，往往影響生活品質。對此，林口長庚風濕過敏免疫科於臉書專頁發文指出，運動能維持關節活動度、改善身體機能，不僅跑步、健走有效，其實連室內運動「瑜珈」也能成為舒緩關節退化的好幫手。

根據一項國外研究，研究團隊招募了117位年齡40歲以上、膝蓋退化性關節炎患者，隨機分組進行為期24週的瑜珈或肌力訓練。結果顯示，僅僅12週後，兩組參與者的膝蓋疼痛就有顯著改善，證明瑜珈對退化性關節炎確實有效，效果甚至與肌力訓練相當。

研究證實，瑜珈對於關節炎的舒緩效果不輸肌力訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

更令人驚喜的是，在24週的追蹤評估中，瑜珈組在疼痛指數、關節功能、僵硬感、生活品質、憂鬱指數，以及40公尺快步測試的表現，都比肌力訓練組更為亮眼。換句話說，瑜珈不只能緩解膝蓋不適，還能進一步提升身心健康。

醫師提醒，若正處於急性發炎期，仍建議以休息為主，等症狀緩解後再適度運動，必要時也可搭配藥物輔助，避免加重病情。想保護膝蓋、遠離退化，除了肌力訓練，溫和的瑜珈也是「低衝擊、高效果」的選擇！

