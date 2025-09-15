健康網》「五香」有哪些？ 少鹽不減味、滷炒燉都超香

五香可以用於醃製、滷、燉、紅燒、炒、炸，是廚房好幫手；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃得健康卻怕「減鹽」讓料理變得沒味道？其實中式料理裡的經典調味「五香」，就是兼顧風味與健康的祕密武器！國健署就在臉書專頁「食在好健康」提醒，聰明運用香料，不僅能讓餐桌飄香，還能有效減少鹽分攝取，五香可以用於醃製、滷、燉、紅燒、炒、炸。

國健署說，所謂「五香」，名字雖然叫「五」，卻不限於五種香料。常見組合包括八角、花椒、肉桂、小茴香、丁香，有時還會加入陳皮或豆蔻，經過搭配後製成五香粉，能調和五味，帶來溫潤又層次豐富的香氣，是許多滷味、紅燒與燉湯的「靈魂角色」。

所謂五香是八角、花椒、肉桂、小茴香、丁香；圖為情境照。（圖取自freepik）

五香的日常應用小撇步

●醃製：醃豬肉、雞肉或海鮮，去腥又入味。

●滷、燉、紅燒：滷汁必備，讓肉香濃郁。

●炒、炸：撒在炒菜或炸物上，瞬間提升風味。

國健署提醒，五香的香氣濃郁，可以讓料理自然減少鹽或醬料的使用量，卻依然香氣十足、滿足口感。對於想要「少鹽多健康」的族群來說，這是不失美味的聰明選擇。

國健署也建議，可以循序漸進地在日常料理中嘗試五香，慢慢找到適合自己與家人的比例。下次燉肉、滷豆干或煮湯時，不妨加一點五香，保證香氣四溢、健康滿分！

