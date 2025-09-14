健康網》微熱山丘月餅禮盒發霉 營養師：毒素吞下肚恐傷肝、腎

微熱山丘近日出現月餅發霉狀況，業者已公開道歉，並公布退款方案。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節的腳步近了，不少人也接到親友致贈的中秋禮盒，不料，糕點品牌「微熱山丘」近日遭人爆料，收到的月餅禮盒竟出現發霉情況，引發食安疑慮。專家指出，發霉建議直接丟棄，千萬別心疼，就算外觀完好部分肉眼未見霉斑，但毒素恐早已全面擴散，切不可剔除繼續食用。這些毒素可能會損害肝臟健康。

糕點品牌「微熱山丘」近日卻遭人爆料，收到的月餅禮盒竟出現發霉。該公司於臉書粉專提到，針對近期爆料的民眾，公司已經向客戶坦誠道歉並退款，同時著手調查發生問題的各種可能。微熱山丘解釋，經過反覆檢視之後，確認問題為月餅新產線造成的包裝密封瑕疵，決定馬上停止生產今年月餅這個品項，並同時停止所有月餅的出貨，同時處理後續退款事宜。

營養師曾相為曾在臉書專頁「型男營養師曾相為」指出，食品發霉並不是細菌污染，而是黴菌產生肉眼可見的霉斑，但更可怕的是，它們可能釋放肉眼看不見的黴菌毒素。而且，黴菌的菌絲可能已經深入食物內部，即使肉眼看不到，毒素也可能已經擴散！

曾相為強調，不同的食物上可能生長不同種類的黴菌，其中有些會產生黴菌毒素（如黃麴毒素、赭麴毒素），這些毒素可能會：損害肝臟，長期攝取甚至可能增加肝癌風險；影響腎臟功能，導致慢性腎臟病。

他提醒，以下4類食物發霉時，建議直接丟棄，千萬別心疼：

●花生、玉米類、堅果：可能產生致癌的黃麴毒素。

●麵包、蛋糕、餅乾：黴菌會深入組織，毒素難以去除。

●醬油、豆瓣醬：發霉表示可能有毒素污染。

●水果、蔬菜（特別是多汁類，如番茄、葡萄）：黴菌容易滲透整個果實。

