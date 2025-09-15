健康網》睡不好難放鬆 醫推4類越吃越「鎂」

好日子診所醫師黃俐文指出，日常透過補充豆類能有效補鎂，如毛豆、豆腐、黃豆等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，經常睡不好、肌肉緊繃又容易抽筋，這些症狀除了壓力導致，也可能是身體「缺鎂」的警訊。根據衛福部調查，多數國人鎂攝取量不足，僅達建議量的6成左右，尤其飲食偏精緻化或常喝咖啡因飲品的族群，更需要注意。好日子診所醫師黃俐文指出，日常透過補充深綠色蔬菜、堅果類、全穀類與豆類就能有效補鎂。

黃俐文於臉書專頁「好日子診所」發文表示，鎂是人體重要的礦物質，具有調節神經和肌肉的作用，可以放鬆肌肉、穩定血壓、促進腸胃蠕動、緩解壓力、幫助睡眠。因此，當體內的鎂不足時，就容易產生抽筋、便秘、疲勞、焦慮、淺眠等症狀，也會增加高血壓及骨質疏鬆的風險。她列出以下4種高含鎂食材，幫助民眾維持身體健康：

●深綠色蔬菜：如菠菜、甘藍菜、莧菜等。

●堅果與種子類：如杏仁、腰果、葵花籽、南瓜子、芝麻等。

●全穀類：如糙米、燕麥、藜麥等。

●豆類：如黃豆、毛豆或豆腐等，既是優質蛋白質也富含鎂。

黃俐文提醒，現在市面上也有各種保健食品可以額外補充鎂，但應適量食用，以免過量產生噁心、腹瀉等不適。她建議，盡量於日常飲食中攝取多種多樣富含鎂的食物，優先選擇當季新鮮食材，避免過度加工食品，才能越來越「鎂」。

