自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》睡不好難放鬆 醫推4類越吃越「鎂」

2025/09/15 11:13

好日子診所醫師黃俐文指出，日常透過補充豆類能有效補鎂，如毛豆、豆腐、黃豆等；示意圖。（圖取自freepik）

好日子診所醫師黃俐文指出，日常透過補充豆類能有效補鎂，如毛豆、豆腐、黃豆等；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，經常睡不好、肌肉緊繃又容易抽筋，這些症狀除了壓力導致，也可能是身體「缺鎂」的警訊。根據衛福部調查，多數國人鎂攝取量不足，僅達建議量的6成左右，尤其飲食偏精緻化或常喝咖啡因飲品的族群，更需要注意。好日子診所醫師黃俐文指出，日常透過補充深綠色蔬菜、堅果類、全穀類與豆類就能有效補鎂。

黃俐文於臉書專頁「好日子診所」發文表示，鎂是人體重要的礦物質，具有調節神經和肌肉的作用，可以放鬆肌肉、穩定血壓、促進腸胃蠕動、緩解壓力、幫助睡眠。因此，當體內的鎂不足時，就容易產生抽筋、便秘、疲勞、焦慮、淺眠等症狀，也會增加高血壓及骨質疏鬆的風險。她列出以下4種高含鎂食材，幫助民眾維持身體健康：

●深綠色蔬菜：如菠菜、甘藍菜、莧菜等。

●堅果與種子類：如杏仁、腰果、葵花籽、南瓜子、芝麻等。

●全穀類：如糙米、燕麥、藜麥等。

●豆類：如黃豆、毛豆或豆腐等，既是優質蛋白質也富含鎂。

黃俐文提醒，現在市面上也有各種保健食品可以額外補充鎂，但應適量食用，以免過量產生噁心、腹瀉等不適。她建議，盡量於日常飲食中攝取多種多樣富含鎂的食物，優先選擇當季新鮮食材，避免過度加工食品，才能越來越「鎂」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中