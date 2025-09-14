自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》重慶小子割包皮併發症 蛋蛋壞死只好去勢

2025/09/14 16:08

重慶小子在當地割包皮，引發併發症，睪丸已壞死，劇痛下只好切除；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國重慶一名13歲少年在當地做了包皮手術後，半個月後左下腹與下體劇烈疼痛，緊急回院檢查，一側睪丸因缺血壞死；好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩曾於臉書發文，分享有一名移工用包皮槍割壞慘痛故事。

重慶小子卻沒有移工那麼幸運，他術後出現嚴重併發症，導致睪丸壞死，最後只能切除，事後還傳出這名醫師私下收費，也就是未通過醫院正規收費流程，屬於醫師私下接的手術，釀成醫療糾紛。

戴定恩提到的移工，為了省錢找非醫事人員操刀，出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染，甚至連釘子卡在肉裡的恐怖情況。他認為，包皮槍只是工具，真正關鍵在於「術前評估」與「術後照護」。

4種狀況者 不宜做環切術

根據三總衛教資料，包皮過長是泌尿科門診常見的狀況。美國小兒科醫學會對於新生兒的包莖，並無充分的理由執行常規性包皮環切術。至於3歲以後，有以下4種狀況，可以考慮做包皮環切術。

1.經常有包皮炎、龜頭搔癢、紅腫、疼痛、分泌物或包皮垢。

2.解尿時尿流受阻形成包皮尿囊，甚至排尿困難。

3.包皮末端成錐形根本無法翻開清洗。

4.經保守治療無效者。

不過，看不到陰莖或陰莖太短小、尿道下裂者，則不適合做包皮環切術。此外，三總表示，包皮過長是成年男性常見的問題之一，但並非都需要手術治療。原則上如果可以翻開包皮保持冠狀溝清潔，並不建議要接受包皮環切術。

根據顧家泌尿診所衛教資料，包皮槍手術具有手術迅速、出血少、傷口整齊等特點，其安全性和獨特性已經得到不少國際期刊的驗證。台灣大約在2019年引進這項手術，近年來包皮槍的應用逐漸普及。但「3B」族群不可進行包皮槍手術：糖尿病、乾燥性閉鎖性龜頭炎、肥胖（BMI>30）。

