15至45歲每年3次免費心理諮商 200多家院所提供遠距服務

〔記者蔡昀容／台北報導〕現代人工作忙碌勞累，心情低落時更沒有動力出門。衛生福利部編列1.4億元預算，提供15至45歲青壯世代每人3次免費心理諮商，200多家合作院所更提供遠距離通訊諮商。

台灣自殺防治學會年會暨學術研討會今天（14日）在台北舉辦，衛生福利部次長莊人祥出席，社會大眾對於自殺議題，希望能從沉默、不理解、污名化，轉變為開放、理解、支持；自殺是可預防的，全面提升全民心理健康需各界一起努力，營造自助、求助、助人的環境，關心身邊親友，人人都能是自殺守門人。

衛福部公布的2024年10大死因統計，蓄意自我傷害（自殺）時隔14年重新進入10大死因，位居第10名。莊人祥指出，目前提供多元化心理資源，包括總統賴清德健康台灣政策下，編列4.1億元，去年8月1日至今年底，15至45歲每人3次免費心理諮商；各縣市共61處社區心理衛生中心合計，388處心理諮商服務據點，提供優惠或免費心理諮商服務。

另外，1925安心專線，提供24小時免付費心理支持；男性關懷專線今年8月起擴大服務範圍，從家暴議題擴至任何心理困擾皆可撥打；「謝謝你跟我說」文字協談服務，提供青少年隱匿性、即時性的線上文字協談平台。

衛福部表示，遠距諮商除能服務偏鄉、諮商資源較少地區的民眾，青壯年族群接受度也較高。全國600多家合作院所中，有200多家提供遠距諮商服務，比例約佔4成，會積極鼓勵更多院所加入行列。

