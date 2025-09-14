自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高市醫管理中心 中山大副校長許博欽接召集人

2025/09/14 16:21

中山大學新任副校長許博欽接高市醫管中心召集人，將協助民生醫院提升為區域級教學醫院。（高雄市衛生局提供）

中山大學新任副校長許博欽接高市醫管中心召集人，將協助民生醫院提升為區域級教學醫院。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣大學醫學院前副院長、婦產科權威專家許博欽近期借調中山大學擔任副校長，今（14）日高雄市衛生局宣布，許博欽即日起接任衛生局所屬市立醫院管理中心召集人，主要任務將協助民生醫院提升為區域級教學醫院及中度級急救責任醫院。

　衛生局表示，因應高齡化社會醫療照護需求，今年8月在市長陳其邁的見證下，衛生局與中山大學、台灣大學簽署醫療合作契約，引入外部多項醫療資源協助提升市立醫院的服務量能與品質，許博欽接任市立醫院管理中心召集人，即是三方合作契約的進一步推展，盼提升市立醫院醫療品質與經營效能。

協助民生醫院轉型區域級教學醫院

　許博欽亦將支援市立民生醫院醫療及管理相關業務，藉由資源導入提升臨床醫療、教學與研究質與量，協助民生醫院由地區醫院升格為區域級教學醫院，以及完成中度急救責任醫院評鑑目標，提升在地醫療與健康推進。

高市衛生局與中山大學、台灣大學，8月簽署醫療合作契約。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局與中山大學、台灣大學，8月簽署醫療合作契約。（高雄市衛生局提供）

　

為實際掌握醫院營運現況，許博欽近期已多次走訪民生醫院，並參與高雄智慧城市醫療主權AI建置會議。他表示，如何讓市立醫院資源發揮最大效益，並與市民需求緊密結合，是他接下這份工作最重要的責任。未來將結合中山大學的跨領域專業與市府公共醫療政策，打造更完善的健康照護網絡，回應市民需求與期待。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中