自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》抗衰老先顧好肌肉 營養師授4招存「骨」本

2025/09/15 09:57

營養師陳珮淳表示，想預防肌少症可補充鈣與鎂，如牛奶、起司、小魚乾；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，想預防肌少症可補充鈣與鎂，如牛奶、起司、小魚乾；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走個樓梯就腿軟、搬一袋水果也覺得重？當心肌少症找上門！營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，不想老了得肌少症，必須趁年輕顧好肌肉存款：每天攝取足量蛋白質、補充健骨營養素如鈣與鎂、阻力訓練+有氧運動並行、養成良好生活習慣。

每日攝取蛋白質養肌

陳珮淳指出，成年人蛋白質攝取量落在每公斤體重x1.0–1.2克；熟齡族群則建議每公斤體重x1.2–1.5克。舉例來說，1個90公斤的人，每天至少要攝取108–135克蛋白質，相當於4塊雞胸肉或8顆蛋，搭配均衡飲食。

4種營養素助攻存「骨」

●維生素D：強化肌力＋骨本。缺乏容易導致肌無力，使跌倒風險上升，還會影響鈣的吸收。食物來源：蛋黃、強化牛奶。

●鈣＋鎂：穩定肌肉收縮。鈣像「開關」，負責讓肌肉收縮；鎂則是「煞車」，讓肌肉放鬆，缺一不可。食物來源：牛奶、起司、小魚乾、深綠色蔬菜、堅果。

●Omega-3脂肪酸：抗發炎、保肌肉。能降低體內慢性發炎，保護肌肉不容易流失，還能支持關節健康。食物來源：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。

●維生素B群：能量代謝推手。B群就像肌肉的「代工廠員工」，負責把蛋白質、碳水轉換成能量，讓人有力氣運動。食物來源：全穀類、燕麥、豆類、瘦肉、酵母。

阻力+有氧運動 讓「骨」本生利息

陳珮淳說明，阻力訓練就像定存、有氧運動就像活存，2者相互搭配才是最佳「理財組合」。

她推薦，阻力運動可選深蹲、舉啞鈴、伏地挺身，直接刺激肌肉生長；有氧運動如快走、游泳、騎腳踏車，能促進循環及能量利用。

養成4項生活習慣

陳珮淳指出，想要老年不失肌力，三餐一定要有蛋白質，尤其早餐更需要；規律睡眠，早睡早起維持健康作息，讓肌肉在睡眠中修復；多曬太陽，補充維生素D；控制體重，避免肥胖掩蓋肌肉不足。

最後，陳珮淳提醒，肌少症不是老年人的專利，吃對營養＋運動＋維持好習慣，就能從現在起守住肌肉存款，讓肌肉銀行穩健增長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中