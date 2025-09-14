健康網》睡姿可防阿茲海默症？ 專家：側躺助大腦更健康

睡姿也能幫助於大腦健康。專家建議，側躺睡覺能更有效地將大腦中的毒素排出，這些毒素可能導致記憶力衰退與阿茲海默症；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？睡姿也能幫助於大腦健康。一位睡眠專家表示，側躺睡覺比起仰睡與趴睡，能更有效地將大腦中的毒素排出，這些毒素可能導致記憶力衰退與阿茲海默症，而無論是左側或右側睡姿，都有同樣的效果。

《Jamaica Gleaner》報導，線上保健品零售商Cosmic Nootropic執行長列夫·弗姆科夫（Lev Fomchenkov）表示：「大多數人認為睡眠主要是看時間長短，也就是每天睡足建議的8小時。「然而，睡姿對大腦健康也可能扮演重要角色。」

弗姆科夫進一步說明，側睡能讓大腦的膠淋巴系統（glymphatic system）這個負責清除大腦廢物的通道，在人睡眠時最活躍，更有效運作，將有害蛋白質排出體外。這意味著，當民眾側睡時，重力其實能幫助腦脊髓液更有效地在大腦組織中循環。

弗姆科夫表示，「這種流動改善，意味著能更有效地清除那些可能累積並導致認知衰退的有害蛋白質。」這包括像β-澱粉樣蛋白（beta-amyloid）和tau蛋白這類蛋白質，當它們隨時間累積時，會與阿茲海默症相關。

