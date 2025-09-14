自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》睡姿可防阿茲海默症？ 專家：側躺助大腦更健康

2025/09/14 15:13

睡姿也能幫助於大腦健康。專家建議，側躺睡覺能更有效地將大腦中的毒素排出，這些毒素可能導致記憶力衰退與阿茲海默症；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡姿也能幫助於大腦健康。專家建議，側躺睡覺能更有效地將大腦中的毒素排出，這些毒素可能導致記憶力衰退與阿茲海默症；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？睡姿也能幫助於大腦健康。一位睡眠專家表示，側躺睡覺比起仰睡與趴睡，能更有效地將大腦中的毒素排出，這些毒素可能導致記憶力衰退與阿茲海默症，而無論是左側或右側睡姿，都有同樣的效果。

Jamaica Gleaner》報導，線上保健品零售商Cosmic Nootropic執行長列夫·弗姆科夫（Lev Fomchenkov）表示：「大多數人認為睡眠主要是看時間長短，也就是每天睡足建議的8小時。「然而，睡姿對大腦健康也可能扮演重要角色。」

弗姆科夫進一步說明，側睡能讓大腦的膠淋巴系統（glymphatic system）這個負責清除大腦廢物的通道，在人睡眠時最活躍，更有效運作，將有害蛋白質排出體外。這意味著，當民眾側睡時，重力其實能幫助腦脊髓液更有效地在大腦組織中循環。

弗姆科夫表示，「這種流動改善，意味著能更有效地清除那些可能累積並導致認知衰退的有害蛋白質。」這包括像β-澱粉樣蛋白（beta-amyloid）和tau蛋白這類蛋白質，當它們隨時間累積時，會與阿茲海默症相關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中