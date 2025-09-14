健康網》破解高價蛋 美百萬網紅醫：蛋黃顏色是關鍵

美國百萬網紅醫師甘德里博士教戰挑選蛋的關鍵，仔細看餵食飼料成分，最重要的是蛋黃顏色深不深，可做下次選購的依據；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人每天要吃350萬顆蛋，在大賣場的蛋架上也出現不少高價蛋。美國百萬網紅醫師甘德里博士（Dr. Gundry /Steven Gundry）在YouTube頻道播出「這些高價蛋真的物超所值？」，短短8個月吸引29萬人次觀看，他表示，若是能買到價格接近一般蛋的Omega-3蛋，不要猶豫，請買下它！

75歲甘德里博士是紐約時報暢銷作者，他的YT頻道訂閱高達112萬，甘德里分析市面上琳瑯滿目的蛋品。首先從雞的飼養空間談起，分成「無籠飼養」、「放養」和「牧場放養」。他說，空間愈小，雞隻在高度壓力下，皮質醇會升高，自然影響到營養和風味；「無籠飼養」雖然沒有小格籠，但滿滿的雞擠在一起，壓力還是很大；至於「放養」雖然空間大但是還是靠牧場餵食，因此，餵的飼料才是重點。

甘德里談到飼料才是真正精髓所在，至於蛋殼是白、褐、綠、藍等，其實意義不大。有些蛋商標榜「有機」，也代表飼主控制飼料的來源，餵食有機玉米、有機黃豆、有機穀物等，但他提醒，不要被「有機」兩字所迷惑，更不要看到亞麻籽、藻類、海草等字眼，就掏出錢來，他透露，曾有一個農場用藻類、十字花科蔬菜餵雞，結果雞卻不再下蛋。

甘德里直接教消費者判斷，蛋黃顏色較深通常代表飼料較好，但他提醒，冬天的蛋黃色深就不準了，可能是人為添加的，因此，他提供一個篩選法，不要選擇含黃豆、玉米的蛋，更不要被「無籠」、「放養」等字眼左右，如果要買牧場放養出來的蛋，要查看飼料成分。

根據美國期刊《食品》（Foods）的研究報告指出，放牧蛋雞蛋中的Omega-3脂肪酸含量普遍較高，有些研究是傳統籠養雞蛋的兩倍或更多；賓州州立大學農業科學學院在2010年研究指出，雞的消化道很短，能夠快速吸收食物中的營養，母雞的飲食對雞蛋營養成分的濃度有顯著影響。

