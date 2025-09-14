自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑豆高纖護心 農糧署授3招煮出「軟Q感」

2025/09/14 17:32

營養師程涵宇分享，黑豆含有大量花青素、膳食纖維及次亞麻油酸，有助於降血糖、抗氧化與增進心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師程涵宇分享，黑豆含有大量花青素、膳食纖維及次亞麻油酸，有助於降血糖、抗氧化與增進心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑豆營養價值高，能夠降低血糖、打擊壞膽固醇，但要怎麼煮出好吃的黑豆呢？農糧署分享，想要煮出口感軟Q的黑豆，使用電鍋並掌握浸泡、燉煮、查看3步驟就能搞定。另外，營養師程涵宇也補充黑豆營養素，其含有大量花青素、膳食纖維及次亞麻油酸，有助於降血糖、抗氧化與增進心血管健康，對人體大有益處。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，黑豆因黑色種皮得名，除了搭配白米或全穀雜糧作為黑豆飯，也可利用煮、炒、炸等方式，做成涼拌菜或零食小吃。想要快速煮軟黑豆，用電鍋就能輕鬆搞定：

電鍋3步驟 煮出軟黑豆

1.浸泡：將黑豆洗乾淨，黑豆：水＝1：3，泡水8小時。

2.燉煮：換水後放入內鍋，外鍋加2杯水，煮至跳起後再悶煮10分鐘。

3.查看：如果還是較硬，外鍋再加2杯水，電鍋蒸至跳起後悶軟10分鐘。

農糧署分享，煮軟後的黑豆，可應用於黑豆芝麻飲、黑豆炒飯等料理，黑豆水則可以直接飲用：

●黑豆芝麻飲：熟黑豆加入水、黑芝麻粉、糙米飯，用果汁機打勻即可。

●黑豆炒飯：熟黑豆加上時蔬、白飯，再倒入沙茶炒香即可。

針對黑豆富含的營養素，程涵宇表示，黑豆是營養豐富的植物性蛋白質來源，含有大量花青素、膳食纖維及次亞麻油酸，有助於降血糖、抗氧化與增進心血管健康。黑豆根據「子葉顏色」的不同，又分為青仁黑豆及黃仁黑豆2種，儘管種皮皆為黑色，營養成分卻各有特色：

青、黃黑豆 營養PK

●青仁黑豆：富含植物性蛋白質，每2湯匙（約20克）就含有7.4克蛋白質，等同於1份牛肉的蛋白質含量；此外，它還含有豐富的維生素A及E，有助眼睛與皮膚健康；鉀及鎂則可幫助消水腫。每100克青仁黑豆中次亞麻油酸含量達1060毫克，對於降低壞膽固醇（LDL）效果顯著。

●黃仁黑豆：熱量較低，蛋白質含量僅為青仁黑豆的56%，脂肪含量僅2.1克，且碳水化合物較高，有助增加飽足感；其含水量是青仁黑豆的3倍，膳食纖維亦稍多，有助消化及排便順暢；此外，黃仁黑豆富含鐵質，有助增強體力、改善氣色；每100克含次亞麻油酸664毫克，對血脂健康有幫助。

