自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

伯格醫生談戒糖：21天讓大腦回春！ 血流激增22％、神經蛋白飆47％

2025/09/14 13:04

專家警告，享受甜食的短暫愉悅，可能正以腦霧、焦慮與記憶力衰退為代價。根據最新研究，戒除糖分僅需三週，即可顯著改善大腦健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

專家警告，享受甜食的短暫愉悅，可能正以腦霧、焦慮與記憶力衰退為代價。根據最新研究，戒除糖分僅需三週，即可顯著改善大腦健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人飲食中糖分攝取過量，除了造成體重增加，更可能引發「腦霧」與神經功能衰退。美國知名健康教育網紅柏格醫師（Dr. Eric Berg）在其近期影片中指出，戒除糖分僅需21天，即可顯著改善大腦功能與身體健康，引發廣泛迴響。

柏格醫師是一名畢業於帕默脊骨神經醫學院（Palmer College of Chiropractic）的美國脊椎指壓師，擁有近30年的臨床執業經驗。他擁有超過千萬訂閱的YouTube頻道，以深入淺出的方式解析上飲食營養與人體健康的關聯，並著有《健康生酮飲食計畫》（The Healthy Keto Plan）等暢銷書。他雖非醫學博士，但其基於自然療法的觀點廣受部分追求另類療法的民眾喜愛，也因部分內容爭議而受到學界批評。

柏格醫師（Dr. Eric Berg）擁有近30年的臨床執業經驗。他擁有超過千萬訂閱的YouTube頻道，以深入淺出的方式解析上飲食營養與人體健康的關聯。（取自Dr. Eric Berg臉書專頁）

柏格醫師（Dr. Eric Berg）擁有近30年的臨床執業經驗。他擁有超過千萬訂閱的YouTube頻道，以深入淺出的方式解析上飲食營養與人體健康的關聯。（取自Dr. Eric Berg臉書專頁）

糖分耗盡B1 衝擊神經功能

影片中，柏格醫師指出，過量糖分是造成許多大腦功能問題的元兇，因為人體在代謝碳水化合物時，會大量消耗有「神經維他命」之稱的維生素B1（硫胺素）。一旦B1耗盡，神經系統便如同失去能量來源，導致易怒、焦慮與腦霧等問題。

他援引一份發表於《臨床內分泌與代謝期刊》的研究指出，進行低碳水化合物飲食僅三週，大腦的血流量即可提升22%。更關鍵的是，一種名為「腦源性神經營養因子」（Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDDNF）的蛋白質，其水平能大幅增長47%。柏格醫師解釋，BDNF負責促進大腦細胞的生成、修復與重新連結，被視為天然的抗憂鬱分子。

轉為燃酮模式 改善睡眠與情緒

柏格醫師補充，當身體停止依賴糖分後，會逐步轉換為燃燒酮體的模式。這不僅能提供更穩定、更高效的能量來源，還能改善睡眠品質、減少腦部發炎，進而降低焦慮感與日間的疲倦感。他建議，在戒糖初期，可將每日碳水化合物攝取量控制在50克以下，並適時補充B群維生素與電解質，以幫助身體順利度過轉換期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中