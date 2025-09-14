伯格醫生談戒糖：21天讓大腦回春！ 血流激增22％、神經蛋白飆47％

專家警告，享受甜食的短暫愉悅，可能正以腦霧、焦慮與記憶力衰退為代價。根據最新研究，戒除糖分僅需三週，即可顯著改善大腦健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人飲食中糖分攝取過量，除了造成體重增加，更可能引發「腦霧」與神經功能衰退。美國知名健康教育網紅柏格醫師（Dr. Eric Berg）在其近期影片中指出，戒除糖分僅需21天，即可顯著改善大腦功能與身體健康，引發廣泛迴響。

柏格醫師是一名畢業於帕默脊骨神經醫學院（Palmer College of Chiropractic）的美國脊椎指壓師，擁有近30年的臨床執業經驗。他擁有超過千萬訂閱的YouTube頻道，以深入淺出的方式解析上飲食營養與人體健康的關聯，並著有《健康生酮飲食計畫》（The Healthy Keto Plan）等暢銷書。他雖非醫學博士，但其基於自然療法的觀點廣受部分追求另類療法的民眾喜愛，也因部分內容爭議而受到學界批評。

柏格醫師（Dr. Eric Berg）擁有近30年的臨床執業經驗。他擁有超過千萬訂閱的YouTube頻道，以深入淺出的方式解析上飲食營養與人體健康的關聯。（取自Dr. Eric Berg臉書專頁）

糖分耗盡B1 衝擊神經功能

影片中，柏格醫師指出，過量糖分是造成許多大腦功能問題的元兇，因為人體在代謝碳水化合物時，會大量消耗有「神經維他命」之稱的維生素B1（硫胺素）。一旦B1耗盡，神經系統便如同失去能量來源，導致易怒、焦慮與腦霧等問題。

他援引一份發表於《臨床內分泌與代謝期刊》的研究指出，進行低碳水化合物飲食僅三週，大腦的血流量即可提升22%。更關鍵的是，一種名為「腦源性神經營養因子」（Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDDNF）的蛋白質，其水平能大幅增長47%。柏格醫師解釋，BDNF負責促進大腦細胞的生成、修復與重新連結，被視為天然的抗憂鬱分子。

轉為燃酮模式 改善睡眠與情緒

柏格醫師補充，當身體停止依賴糖分後，會逐步轉換為燃燒酮體的模式。這不僅能提供更穩定、更高效的能量來源，還能改善睡眠品質、減少腦部發炎，進而降低焦慮感與日間的疲倦感。他建議，在戒糖初期，可將每日碳水化合物攝取量控制在50克以下，並適時補充B群維生素與電解質，以幫助身體順利度過轉換期。

