晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

1國中學區1日照 高雄已布建逾8成

2025/09/14 11:56

日照中心導入智慧科技輔具，提供長輩多元有趣的復能訓練。（高雄市衛生局提供）

日照中心導入智慧科技輔具，提供長輩多元有趣的復能訓練。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕配合中央1國中學區1日照政策，高雄市有91個國中學區，數量全國最多，目前已布建76個學區、145家日照中心，其餘15個學區亦已籌設，規劃布建率100%，部分機構導入智慧復能、互動模擬遊戲等，讓長輩的復健更多元有趣。

衛生局今（14）日表示，截至今年8月，高雄市65歲以上人口比例達20.4%的超高齡社會，日照中心提供失能或失智長輩白天的生活照顧、健康與認知促進、復能課程、營養餐食及交通接送服務，協助家屬減輕照顧負擔，同時讓長輩維持社交與身體功能。

高雄積極布建1國中學區1日照政策，目前全市91個學區，已完成76個學區設置。（高雄市衛生局提供）

高雄積極布建1國中學區1日照政策，目前全市91個學區，已完成76個學區設置。（高雄市衛生局提供）

衛生局爭取中央經費以新建或修繕方式在市場、公園、學校、衛生所或活動中心設置日照中心共34處，另有14處社會住宅新建案預留設置日照空間，落實老少共融及在地安老，並首創校園設置日照中心，現已有7家，為全國最多。

高雄市日照中心積極創新服務，近期田寮區衛生所3樓日照中心導入智能復能設備安排多元復能課程，協助年近8旬長輩孫奶奶站立及行走訓練。提升下肢肌力，4個月後長輩走路穩定度提升、跌倒情形顯著改善。此外，美濃區日照中心則是引入創新互動模擬遊戲，有效刺激長輩腦力運作，提升記憶力、專注力。

