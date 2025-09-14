健康網》盛唐中醫鉛中毒案 陳明振妻受牽連病逝 了解鉛中毒

盛唐中醫鉛中毒受害者，國民黨台中黨部前主委陳明振癌妻，在抗病5年後傳出不幸病逝消息，親友不捨。（圖：擷自陳明振臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕5年前台中爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子也是受害者，陳妻罹癌後服用中藥「調養」後疑因鉛中毒，病情雪上加霜，傳出不幸病逝消息。專家指出，鉛是常見的神經毒性重金屬，若是長期攝取造成鉛中毒，會影響中樞神經系統，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

2020年7月台中盛唐中醫以鉛入藥，開出的藥方中鉛、汞含量都超標，導致病患鉛中毒，其中1名張姓患者在2021年11月去世，是該案鉛中毒患者首例往生。而國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子，因罹患癌症到盛唐中醫診所吃藥，本來希望可以藉此調理身體，沒想到竟鉛中毒，不只曾住院打解毒劑，這幾年仍積極治療，卻在12日傳出不幸病逝消息，令親友不捨。

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢曾於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」發文指出，研究顯示，高達87%的人體內含有不同程度的重金屬殘留，且重金屬對神經系統的傷害尤其嚴重，民眾應提高警覺，尤其是鉛、汞、砷、鎘。

謝炳賢表示，鉛是常見的神經毒性重金屬，特別容易對兒童智力發展造成影響。鉛會偽裝成鈣離子進入神經細胞，干擾神經訊號傳導。研究顯示，血液中鉛含量每上升10微克／分升，兒童智商平均下降4至5點，即便是低劑量暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難與行為問題，且智力損傷恐為永久性。對成人而言，慢性鉛中毒則可能造成周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

根據衛福部網站表示，世界衛生組織報導鉛毒性危害主要影響神經系統，不管是在子宮時期或嬰兒時期受到鉛暴露，都有可能影響嬰幼兒腦部發展，包括智商降低、注意力不集中、反社會行為等，嚴重者亦可能造成貧血、高血壓、腎功能受損及免疫與生殖系統傷害。

世界衛生組織指出，鉛在環境中有多重來源，包括石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含有染料的食品容器、含鉛水管、工業製程、含鉛中草藥、含鉛糖果紙、含鉛玩具等，經由空氣、家戶灰塵、街塵、土壤、水及食物進入人體者占80%以上，透過飲用水進入人體的鉛比率低於20%。

為減少鉛暴露對健康的危害，國健署提供民眾於日常生活9項建議：

1.早上或返家後自來水水龍頭先打開，讓水流1-2分鐘，將沉積在管路之鉛排出，並可作為沖馬桶、澆花等非食用用途。

2.目前水龍頭國家標準CNS 8088規定水龍頭溶出鉛及其化合物為7 ppb以下，建議民眾選用具有經濟部標準檢驗局標章之水龍頭或管材。

3.倘仍有用水疑慮，可選用離子交換樹脂或RO逆滲透淨水器。

4.某些水晶玻璃及有染料的容器可能含鉛，應避免盛裝酸性液體，並避免兒童使用。

5.如要使用中藥須注意其來源安全可靠，尤其避免嬰幼兒使用欠缺安全管理的藥物。

6.兒童玩具建議選用具有經濟部標準檢驗局安全標章之玩具，避免將廉價、色彩鮮豔之玩具贈品，交給嬰幼兒（較會咬食玩具）。

7.兒童所處環境，宜注意清掃、吸塵，避免處於有落漆、剛油刷或焊接作業的場所。

8.油漆建議選用獲得內政部建築研究所推動之健康綠建材標章之水性漆。

9.家長從事含鉛作業時，應穿著工作服，且勿將工作服穿回家，下班時需於工廠更衣、沐浴再回家。

預防重金屬危害多攝取深色蔬菜

針對重金屬毒害，謝炳賢建議，應從日常生活中著手預防：減少食用大型深海魚類，選擇有機蔬果，降低農藥與重金屬攝入；多攝取深色蔬菜、莓果等富含抗氧化物質的食物，幫助抵禦氧化損傷。

謝炳賢提醒，若民眾出現不明原因的神經症狀，又懷疑曾有重金屬暴露史，應儘速就醫檢查。重金屬中毒的預防與早期介入相當重要，才能維護神經系統與整體生活品質。

