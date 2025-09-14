健康網》無麩質飲食適合4類人 醫：亂跟風恐血糖飆

婦產科醫師邱筱宸指出，無麩質飲食適合有乳糜瀉、非乳糜瀉性麩質敏感、小麥過敏及麩質共濟失調等問題者採用；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，有許多人在網路上分享戒除麩質讓身體感覺更輕盈、有精神，甚至改善了皮膚及腸胃問題，因此無麩質飲食漸漸成為健康飲食清單上的常客。對此，婦產科醫師邱筱宸提醒，一般情況下，麩質並不會對人體造成健康問題，如果亂戒，反而更容易造成血糖震盪；此飲食方式較適合有乳糜瀉、非乳糜瀉性麩質敏感、小麥過敏及麩質共濟失調等困擾者採用。

邱筱宸於臉書專頁發文表示，麩質是一種存在於小麥、大麥、黑麥等穀物中的蛋白質，能賦予麵包Q彈嚼勁。對大多數人來說，麩質本身並不會造成健康問題，但以下4種人例外：

●乳糜瀉（Celiac disease）：這是一種免疫疾病，當患者食用麩質時，會引發腸道黏膜損傷、營養吸收障礙，甚至影響骨質、神經系統與免疫功能。研究指出，嚴格進行無麩質飲食（Gluten-free diet, GFD）是目前唯一有效的治療方式，不過要注意的是，此疾病的盛行率在台灣並不高。

●非乳糜瀉性麩質敏感（NCGS）：不具有前述乳糜瀉特有的抗體與腸黏膜變化，但仍可能在食用麩質後出現腹脹、腸胃不適、頭痛、疲倦等主觀症狀。有研究顯示，部分症狀可能來自小麥中其他成分，例如FODMAPs，不見得一定是麩質引起。

●小麥過敏：如同對其他食物過敏一樣，攝入小麥製品後可能出現蕁麻疹、呼吸道症狀，甚至過敏性休克。這類患者需避免所有含小麥產品。

●其他少見疾病：如麩質共濟失調（gluten ataxia）。

過度限麩恐加速血糖震盪

無麩質飲食真的能讓人更健康？邱筱宸說，對上述4種族群來說，確有其必要；但對一般人而言，並沒有明確證據顯示無麩質飲食能帶來額外健康好處。

她分享，美國1項大型前瞻性研究表明，長期無麩質飲食與心血管風險無顯著關聯，也就是沒有特別益處；相反的，非必要情況而過度限制麩質、缺乏全穀類攝取，就有可能導致膳食纖維、維生素B群、鐵與鋅等攝取不足，尤其若以精製澱粉（如白米、馬鈴薯粉）替代麵粉，反而更容易引起血糖波動。

另外，她指出，有些無麩質加工食品（如無麩質麵包或餅乾）有時為了改善口感、增進風味和黏性，可能會額外放糖或脂肪等添加物，民眾購買前需注意成分標示。

她強調，對部分「麩質敏感」的人來說，減少食用加工食品、增加蔬果與優質蛋白攝入，身體就有所改善；對大多數人來說，選擇天然、完整、營養密度高的食物來源，比是否含麩質更重要。

考量3情況 再決定是否無麩質飲食

最後，邱筱宸整理3點建議給想要嘗試無麩質飲食的民眾，她認為需要先釐清自身的原因和動機：

●出現反覆不明腸胃道症狀：如腹瀉、脹氣，應先諮詢腸胃科醫師，並接受進一步檢查確認原因。大多數有此症狀者，都不是麩質引起，而是有其他病因。如果只在意麩質而沒進一步檢查，可能會耽誤病情。

●檢查後仍有不適：此時可與醫師或營養師討論，是否在專業指導下短期（通常4-6週）試行無麩質飲食，並觀察症狀變化。若真的是麩質造成的症狀，停止攝取後應該就會看到症狀改善；若沒有，代表可能不是此原因。

●想減重或健康飲食：建議優先從飲食均衡與生活型態調整做起，不建議完全排除麩質。

