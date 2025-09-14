自由電子報
失眠與慢性疲勞 靜脈雷射治療有助改善

2025/09/14 11:49

部立新營醫院復健科推出溪北地區首創的靜脈雷射治療（ILIB及OLIB），以光療技術促進血液循環與免疫功能。（新營醫院提供）

部立新營醫院復健科推出溪北地區首創的靜脈雷射治療（ILIB及OLIB），以光療技術促進血液循環與免疫功能。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕部立新營醫院復健科推出溪北地區首創的靜脈雷射治療（ILIB及OLIB），以光療技術促進血液循環與免疫功能，復健科主任倪昊白指出，以低能量雷射光直接作用於血液，顯著提高紅血球攜帶氧氣的效率，並強化免疫調節，有效幫助慢性疲勞症候群、睡眠障礙及過敏體質等多種臨床狀況。

倪昊白表示，靜脈雷射治療不僅適用於改善中風恢復期的血液循環問題，還能有效緩解失眠、眩暈、氣喘及濕疹症狀。此外，透過活化細胞的修復與再生過程，顯著促進傷口癒合並具抗老化效果。治療方式除傳統經由靜脈導管施行的ILIB外，率先引進經皮式靜脈雷射治療（OLIB），以非侵入性技術降低感染風險與治療不適，提升患者接受度。

治療流程建議以每日約60分鐘為單位，連續10日完成1個療程，並建議持續接受3個療程，療程間隔約兩週，以達到最佳療效。臨床經驗顯示，多數患者於療程中睡眠品質逐步提升，精神狀態顯著改善，身體不適逐漸減輕，療效穩定且持久。

部立新營醫院復健科推出溪北地區首創的靜脈雷射治療（ILIB及OLIB），有效幫助慢性疲勞症候群、睡眠障礙等多種臨床狀況。（新營醫院提供）

部立新營醫院復健科推出溪北地區首創的靜脈雷射治療（ILIB及OLIB），有效幫助慢性疲勞症候群、睡眠障礙等多種臨床狀況。（新營醫院提供）

