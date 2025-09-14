近7旬翁長期難解尿 用「蒸」的縮小攝護腺1月後「噓噓樂」

衛福部台南醫院泌尿科醫師王彰德指出，攝護腺水蒸氣消融手術是近幾年治療攝護腺肥大的新潮流。（台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕年近70歲的許先生攝護腺肥大、長期解尿困難，用藥數年僅些微改善症狀，想做攝護腺手術又怕麻醉風險，他聽說衛福部台南醫院有引進新式攝護腺水蒸氣消融術，可大為縮短手術時間、減少麻醉風險，求醫後接受此手術，採靜脈舒眠麻醉，經尿道施作、身上無傷口，手術僅10分鐘就完成。

台南醫院泌尿科醫師王彰德指出，許先生做超音波檢查攝護腺肥大100ml、尿路動力學檢查有明顯的阻塞性流速，患者決定接受攝護腺水蒸氣消融術，因為怕痛、選擇靜脈舒眠麻醉，當天手術完成、帶尿管尿袋出院，並於術後1週回診順利移除尿管，1個月後解尿順暢、沒有過去的阻塞感，目前已不必再服用攝護腺慢性處方藥。

王彰德表示，攝護腺水蒸氣消融手術是近幾年治療攝護腺肥大的新潮流，強調微創、省時與安全，適用於高齡、不適合長時間麻醉或麻醉風險高的患者，同時可以保留性功能、降低傳統手術產生逆行性射精等副作用，對於存在生育或是疑慮性功能是否受影響的患者而言較為有益，優點多。但此術式也有一些缺點，是否可施作？可與專科醫師評估討論。

王彰德說明，這水蒸氣消融術原理主要是利用手術設備產生高溫、高壓的水蒸氣，水蒸氣被精確導入病變組織區域，因其高溫與潛熱特性，能迅速傳遞大量熱能，水蒸氣在接觸組織時，產生微小氣泡，形成氣泡膨脹並破壞細胞膜，使病變組織細胞凝固死亡，經破壞的組織隨著身體自然修復機制，逐步癒合並恢復正常組織結構。過去有研究顯示，大多數患者會在半年內達到令人滿意的「噓噓樂」效果。

