健康 > 名人健康事

健康網》啟蒙師孫德榮：于朦朧本是「快樂男生」 中醫師建議音樂可舒壓

2025/09/13 22:10

中國男星于朦朧驟逝，啟蒙師孫德榮無法接受。新北市中醫院公會理事吳柏儒說，音樂療法由五音對應五臟，可用音樂來調節情緒，舒緩壓力。（取自于朦朧微博）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕37歲的中國男星于朦朧生前體重暴瘦，網傳他在錄《追光吧哥哥》時，一邊練舞，累到喘不過氣，甚至在2個月前把工作室註銷，疑似有計畫性安排。新北市中醫院公會理事吳柏儒指出，音樂療法由五音對應五臟，可用音樂來調節情緒，舒緩壓力。

台灣孫德榮在臉書不捨、自責于朦朧，引他進演藝圈，是對是錯，後來，孫德榮在訓練于朦朧1年半，因台灣有要事只好割捨。「我要知道，于朦朧到底受了多少委屈和壓力，我一定要參與這次調查」。

于朦朧的星途並不順遂，尤其在5年前疑被公司冷凍，2023年復出時，身形暴瘦、神情憔悴，從主演男主角又被降級演配角，看似長期低谷生活。

吳柏儒說，情緒太過將影響對應臟腑，也就是所謂的「七情致病」。長期憂思過度，容易讓人陷入抑鬱與絕望，甚至出現「想不開」的念頭。

吳柏儒建議，用5法試試將自己的情緒扭轉過來：

1. 心理干預：透過「情勝情」的方法，藉由情緒之間互相牽制，比如「喜勝悲」、「怒勝思」。只要找到合適的方式調整情緒，就能幫助我們走出低谷。

2. 藥物調理：逍遙散、甘麥大棗湯等方藥，能疏肝解鬱、安神寧心，改善失眠焦慮，讓心情變好。

3. 針灸艾灸：百會、神門、內關等穴位，能安神、改善焦躁。

4. 芳香療法：某些精油分子真的能穿越「血腦屏障」（BBB）， 直接作用於大腦情緒中樞，帶來令人驚艷的放鬆與平衡效果！精油跟中藥一樣，具有補瀉、寒熱、升降出入、歸經不同的特性，以中醫的概念先辨體質（表裡、寒熱、虛實）再調配用油，搭配穴道按摩效果更佳。

5. 音樂療法：五音對應五臟，可用音樂來調節情緒、舒緩壓力。

吳柏儒對音樂療法做了更多說明。五音與對應臟腑是宮（脾-過度思慮、失眠）、商（肺-悲傷、失落）、角（肝-鬱悶、煩躁）、徵（心-心悸、焦慮）、羽（腎-恐懼、焦慮、入睡困難）。他建議可以聽聽古典古琴曲，例如：思慮過多聽一下陽春、流水；悲傷又失落，聽一下白雪、陽關三疊；鬱悶、煩躁的話，莊周夢蝶可平靜下來；心悸、焦慮，可參考文王操；恐懼、焦慮、入睡困難，放一下烏夜啼。

吳柏儒表示，中醫在自殺防治中扮演輔助與支持性角色，透過調理臟腑、安神定志、情志制化與音樂療法，改善失眠、焦慮與絕望感，減少危險因子。
然而，急性自殺風險仍需 精神科與心理治療為主，中醫介入應強調「整體調養」與「長期支持」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

