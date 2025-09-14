自由電子報
健康網》脂肪堆在肚子上！ 快擺脫4大原因

2025/09/14 13:21

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，脂肪在肚子上的關鍵，關鍵多半跟荷爾蒙、壓力還有生活習慣；情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，脂肪在肚子上的關鍵，關鍵多半跟荷爾蒙、壓力還有生活習慣；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明體重一樣，為什麼褲子穿不下！這跟脂肪住在哪有關，每個人脂肪分佈的情況不一樣，住在哪比住了多少更重要，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，脂肪在肚子上的關鍵，關鍵多半跟荷爾蒙、壓力還有生活習慣。

脂肪在肚子上原因

●高胰島素：例如像是天天高碳、再加上整天黏在椅子上。

●性荷爾蒙：年輕時雌激素會把脂肪指派到臀部和大腿，呈現比較健康的梨形身材，像是在為懷孕準備。可是一到更年期，雌激素這位指揮官退休，脂肪就從屁股大腿集體搬家到肚子，於是會覺得體重沒怎麼變，腰卻一圈一圈粗起來，從梨子慢慢變成蘋果。

●酒精：酒精的熱量會直接留在肝臟，久了就變成脂肪肝。

●環境荷爾蒙干擾：這幾年常提的塑膠微粒、塑化劑、雙酚A等等，被叫做致胖素。它們會假扮荷爾蒙，慫恿身體囤更多內臟脂肪。

蕭捷健提醒，除了減少酒精、塑膠微粒暴露，活動量低的時候盡量以中低碳為主，最重要的是管理壓力跟睡眠：一週幾次讓自己進入蔡依林時區（不是早點睡，是9點睡），隔天的食慾跟精神會真的不一樣，皮質醇降低以後，脂肪分佈也會往正常的地方歸位。

