晴時多雲

健康網》健檢無紅字≠身體健康 醫：紅字是落後指標

2025/09/14 14:22

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，當數字「紅字化」時，身體其實早已累積多年負擔；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拿到健檢報告最在意有沒有「紅字」，沒有出現紅字好像代表身體很健康？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，這個觀念是錯的，檢查數字，其實是「落後指標」，當數字「紅字化」時，身體其實早已累積多年負擔，如果我們只等待檢查報告的紅字，等於是忽略了身體最即時的提醒。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」指出，吃完飯總是昏昏欲睡；睡再多還是覺得累；容易焦躁、專注力下降；明明沒有變胖，但腰圍卻慢慢加大，這些「小事」，都是在紅字出現之前，代謝與荷爾蒙平衡的警訊。

陳潔雯說，體檢數字很重要，它能幫我們看到已經發生的問題，例如：

●血糖升高：通常是高血糖狀態已經發展一段時間。
●肝指數異常：通常代表脂肪肝或發炎已經存在。
●膽固醇飆高：動脈硬化可能早就默默在進行。

陳潔雯提醒，真正的健康，不只是數字漂亮，而是你能感覺到：醒來的時候精神飽滿；吃完飯後精力平穩，不會忽然昏昏欲睡；遇到壓力時能調整，不會立刻失眠；身體在日常活動中是輕盈而有力的，這些感受，才是日常健康的「真相」。

