器官晶片》曾厚專研血腦屏障晶片 養成片狀細胞有助再生醫療

北醫大教授曾厚團隊打造器官晶片專用的培養插件，採醫療包裝且滅菌完成，可製作多種人類組織。（曾厚提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕器官晶片技術面對大腦血管等精細組織，可發揮奇效。台北醫學大學醫學系教授曾厚便鑽研「血腦屏障（BBB）」晶片，重現腦血管環境，有助失智症、癲癇、中風等藥物測試，也開發獨家專利的「片狀細胞」養成技術，朝向修復心肌或眼角膜發展，助攻再生醫療領域。

曾厚表示，腦血管因有BBB特徵，幾乎大部分病毒細菌都無法入侵，卻也導致腦科藥物研發頭大，因為藥效也進不去，需透過特殊機制將BBB打開，過往動物實驗難觀察，但器官晶片此時大有用處。

請繼續往下閱讀...

曾厚團隊研究，還原腦血管的內皮細胞、週細胞、星狀細胞及神經細胞等，並架構分層的微流道系統，還原血流剪切力、脈衝壓力、血管壁張力等，打造出具BBB功能的晶片，雖尚未達到真實血液在流動時的高電阻，目標持續精進。

該BBB晶片特色，曾厚說，可用於藥物開發與疾病模擬，如測試癲癇、帕金森氏症、阿茲海默症、中風、偏頭痛、神經痛等藥物是否有效，並設計出專利組織插件，適用器官晶片平台，待募資朝向試量產階段。另BBB晶片技術也可延伸另作人工皮膚組織，拿來實驗化妝品、化學品及農藥。

曾厚還說，該BBB晶片成功，也有賴團隊獨家專利的「片狀細胞」培養技術，現行細胞培養放的基質多用塑膠、玻璃等，缺乏細胞真實軟硬度，自己早期留學日本，回台擺脫日方「細胞層片」專利，自家技術也能將細胞弄軟，養成可直接取下的薄片，是世界唯二，且可調整組織軟硬度，模擬真實生理機制。

片狀細胞應用方面，曾厚認為，包含心臟衰竭，病人是心肌惡化，透過片狀細胞培養一片健康的肌肉組織，再回貼到受損心臟，使中重度心臟病患者得以救贖，嚴重毀損的眼角膜亦有機會重貼細胞組織復明。

北醫大教授曾厚團隊研發可模擬血腦屏障（BBB）的器官晶片，有助藥廠加速開發腦科藥物用。（曾厚提供）

台北醫學大學教授曾厚（右2）與研發團隊，共同打造可模擬血腦屏障（BBB）的器官晶片，並朝向商品化邁進。（曾厚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法