健康網》含花青素天然抗氧化 樹葡萄進入盛產期

農糧署提到，嘉寶果帶有葡萄、百香果與蜜桃的甘甜香氣，果皮含有豐富的花青素與多酚，是天然的抗氧化來源。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘉寶果又名「樹葡萄」，是外觀酷似葡萄、卻長在樹幹上的奇特水果。農糧署提到，嘉寶果原產於巴西，台灣主要分布在中南部，每年春季與秋季盛產。成熟的嘉寶果帶有葡萄、百香果與蜜桃的甘甜香氣，果皮含有豐富的花青素與多酚，是天然的抗氧化來源。不僅能鮮食，還能製成果汁、果醬、蜜餞甚至果醋，風味多變又兼具營養。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣嘉寶果主要種植在中南部地區，如嘉義、彰化、南投、台南等地，每年3-4月和8-10月為盛產期。營養含多種維生素，果皮中含有花青素、多酚物質等，是有益的天然抗氧化物質；並分享挑選撇步及不同料理方式。

請繼續往下閱讀...

挑選撇步

●有點彈性。

●顆粒飽滿。

●不會太軟。

●果實約九分熟。

樹葡萄百變風味

1.果汁：以水或牛奶加入冰塊打成汁，可依喜好加入其他水果或蜂蜜增添風味。

2.蜜餞：樹葡萄以砂糖醃漬後，放入鍋中煮，軟化果皮，再以烤箱烘烤。

3.果醬：樹葡萄、砂糖、檸檬，一起放進鍋中，煮至濃稠成醬。

4.果醋：依序放入樹葡萄與糖，再加入高粱醋，每日開瓶釋放氣體，3個月後即完成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法