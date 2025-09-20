限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》調經藥這樣吃恐失效 荷爾蒙藥物正確吃法
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕有位患者拿到調經藥後，不太確定該怎麼吃，就跑來藥物諮詢。醫師叮嚀「先吃白色的，接著再吃藍色的」患者疑惑「要間隔十分鐘嗎？」醫師回答「不用，可以馬上接著吃」結果患者誤會了，以為「先白後藍」是要同時吃兩顆藥。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，這樣吃可能會使調經藥失效。
洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」說明，這類分顏色的荷爾蒙藥物是依照女性的生理週期設計的：先是大約11天的雌激素期，再接著10天的雌激素加黃體素期，用來調節體內的荷爾蒙。由於有些人服用後會覺得疲倦，因此通常建議在晚上服用。
請繼續往下閱讀...
洪正憲指出，以某款荷爾蒙藥物為例，正確的方式是：每天1次，每次1顆。依照鋁箔包裝的順序，先從白色錠劑開始連續吃11天，之後改成藍色錠劑10天，接著休息7天，再開始下一個週期。
洪正憲說，還好患者和藥師再次確認，才避免了可能的用藥錯誤。若領藥後，對用藥方式還有疑慮，務必要再向醫師或藥師確認，千萬不要自己猜。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應