健康網》怕暈車 免驚！研究：輕柔音樂緩解

不少人飽受暈車所苦，每當坐上遊覽車、汽車甚至區間車都可能發生暈車，嘔吐感更是難受。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受暈車所苦，嘔吐與暈眩更難以忍受。有研究指出，若能聽點輕柔、愉快的音樂，將能緩解暈車；相反地，若聽憂傷的音樂，比沒聽音樂，效果更差。

暈車、暈機或暈船的正式病名為「動暈症」（motion sickness），外媒《good news network》報導，一篇發表於《人類神經科學前線》（journal Frontiers in Human Neuroscience）的研究邀請40人在駕駛模擬器上模擬讓人容易暈車的狀況，並戴上腦電圖帽（EEG）識別腦中的訊號。這些人略分為有聽音樂，與沒聽音樂的組別。在開始後，音樂組的參與者將播放60秒的音樂，並回報暈車程度。

從腦電圖可發現，暈車發生時，枕葉大腦活動將有變化，而參與者非常不舒服時，這個區域的活動程度將降低；下車後，恢復的速度將隨音樂變化。最後研究發現，歡樂、愉快的音樂能夠使暈車後緩解速度快上57.3%；接著是輕柔音樂為 56.7%；激情的音樂可緩解48.3%；然而若是悲傷的音樂，則比沒聽音樂還糟糕。沒聽音樂者在休息後緩解狀況為43.3%，聽悲傷音樂者僅減少40%。

研究人員解析，輕柔的音樂能夠緩解乘客緊繃群續；歡樂的音樂能分散乘客注意力。然悲傷音樂可能放大負面情緒，增加不適感。「我們建議有暈車困擾者，可以放輕柔音樂來緩解症狀，空中或坐船時相信有相同效果。」

