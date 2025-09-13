限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》怕運動傷關節？ 骨科醫教你前中後完整保護
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「跑步會不會傷膝蓋？」「打球扭到腳踝怎麼辦？」很多人因為害怕運動傷害而不敢運動，竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元提到，其實只要掌握正確的保護方法，就能安全享受運動樂趣！運動前充分熱身、運動中姿勢正確，和運動後的收操都很重要，只要做得確實就能放心「好動」。
張耀元於臉書粉專「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」分享，運動前充分準備是關鍵。
請繼續往下閱讀...
●10-15分鐘充分熱身，讓肌肉放鬆、關節活動度開展。
●選對運動鞋（跑步要緩震、球類要支撐）。
●檢查場地安全，避免濕滑。
張耀元說明，運動中正確姿勢最重要
●維持正確姿勢，疲勞時要休息。
●感到疼痛立即停止。
●適度補充水分。
張耀元表示，運動後恢復保養不能少。
●收操伸展10-15分鐘。
●補充水分和蛋白質。
●給身體充足休息時間。
張耀元補充，從骨科角度來看，適度運動能增強骨密度、強化關節、改善肌肉支撐力！但過度或不當運動反而可能造成肌肉與韌帶拉傷、疲勞性骨折、關節磨損等問題。預防勝於治療！如果出現持續疼痛、關節腫脹、活動受限等症狀，一定要及早就醫檢查。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應