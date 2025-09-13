自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》百萬女泌尿醫助找回「晨勃」：健康指標

2025/09/13 19:07

健康網》百萬女泌尿醫助找回「晨勃」：健康指標

美國的網紅泌尿科醫師蕾娜˙馬利克指出，若長時間沒有晨勃，恐是健康出狀況。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性在年過40後，經常感覺年輕時時常會有的「晨勃」次數變少。美國的網紅泌尿科醫師蕾娜˙馬利克（Rena Malik）在擁有259萬訂閱的YouTube頻道指出，若男人開始沒發現晨勃，且持續很長一段時間，很可能是健康警訊。蕾娜建議若察覺晨勃（Morning Wood）變少了，可檢查睪固酮，並透過康飲食、定期運動、減輕壓力及保證充足睡眠來找回晨勃。該影片在1個月獲得210萬次的點擊率。

首先蕾娜說明，晨勃在醫學上稱為「夜間陰莖腫脹」（Nocturnal penile tumescencea），是男性的正常生理現象；通常發生在快速動眼期（REM），而這時期通常發生在清晨，人們快要醒來的時候，因此男性醒來時通常會有晨勃。

蕾娜引用一份在1975年的研究指出，青春期是男性最常發生晨勃，也維持很長時間的時期；平均每次勃起40分鐘，且在睡到無意識的時候也會勃起，佔睡眠時間相當長。另有一項針對20歲到60歲之男性研究發現，勃起的血流量會隨著年齡增加而減少。

最後，蕾娜強調晨勃是健康指標。晨勃是全身血液循環、荷爾蒙健康和神經功能的生物標誌物；若發現晨勃的日數變少或很長一段時間沒有晨勃，這可能表示存在健康問題，其中一項建議檢查的是「睪固酮」。

最後，蕾娜影片鼓勵人們透過健康飲食、定期運動（包括重量訓練和有氧運動）、減輕壓力及保證充足睡眠來改善整體健康。重點是，晨勃的變化可以作為早期預警信號，幫助人們在出現勃起功能障礙等問題之前及早發現並解決潛在的健康隱患。

